Путин предложил не сообщать в Совет Европы о введении в РФ военного положения: новости СВО за 9 августа

Соответствующие поправки президент внес в Госдуму Фото: Kremlin.ru Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 9 августа.



Системы ПВО сбили два беспилотника у Москвы Ночью 9 августа силами ПВО были сбиты два беспилотника на подлете к Москве. О попытке атаки столицы написал SHOT.

— По данным нашего источника, два боевых дрона заходили на Москву синхронно с двух направлений: с юго-запада (с направления «восьми часов») и с юга (с направления «пяти часов»). Первый был сбит ПВО в Одинцовском районе близ Минского шоссе, второй — в районе Домодедово. Приблизительное расстояние между точками уничтожения дронов — 55 километров по прямой. Они были сбиты с разницей в 16 минут, — сообщил SHOT.



Позже атаку подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Он также отметил, что пострадавших от падения обломков нет.

Беспилотники регулярно пытаются атаковать Москву. 1 августа БПЛА попал в башню «Москва-Сити», повредив один из небоскребов.

ФСБ задержала диверсанта, подорвавшего крымский газопровод В Крыму был задержан гражданин России, подозреваемый в подрыве газопровода в крымском поселке Кореиз. Мужчина арестован, сообщает ведомство.

Взрыв газопровода произошел в июне. В ФСБ утверждают, что задержанный работал по заданию украинских спецслужб и уже дал признательные показания.



— В гараже, принадлежащем фигуранту, изъято пластичное взрывчатое вещество иностранного производства «С-4», массой 2 килограмма, 2 электродетонатора военного назначения «ЭДП», 2 электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд, — говорится в сообщении ФСБ.

Подрыв газопровода произошел на юге Крыма в поселке Кореиз, расположенном в 10 километрах к югу от Ялты. Газопровод был восстановлен менее чем за 24 часа, сообщалось в официальном телеграм-канале правительства Республики Крым.



Россия усилит войска на западной границе Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что группировки Вооруженных сил РФ на западных границах страны будут усилены.



— Сегодня на заседании коллегии рассмотрим вопросы, связанные с созданием Ленинградского и Московского военных округов с одновременным усилением группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации на наших западных границах, — заявил Шойгу на заседании Коллегии Минобороны России.

Также министр обороны заявил, что после присоединения Финляндии к НАТО на территории страны вероятно размещение сил и ударных вооружений, способных поражать критически важные объекты северо-западных регионов России на значительную глубину.



Путин предложил не сообщать в Совет Европы о военном положении в России Президент России внес в Госдуму поправки, отменяющие необходимость уведомлять генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении в РФ военного или чрезвычайного положений. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Поправки вносятся в законы «О военном положении» и «О чрезвычайном положении». Новые нормы исключают необходимость информировать генсекретаря Совета Европы и сохраняют в законах положение только об информировании генсекретаря ООН.



Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года. Уведомление о выходе было вручено секретарю организации Марии Пейчинович-Бурич. Вместе с тем МИД заявлял, что Россия остается открытой к прагматичному и равноправному взаимодействию с членами Организации по вопросам, представляющим взаимный интерес.