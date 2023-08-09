Из «Единой России» исключили мэра Димитровграда, прятавшегося от силовиков с особо крупной взяткой

В Ульяновском региональном отделении «Единой России» решили, что мэру Димитровграда Андрею Большакову не место в их рядах. Компрометирующее задержание подстегнуло меры партийного взыскания, но вопросы к нему возникали и раньше.



Как сообщается на сайте реготделения, к 9 августа решено исключить Большакова из «Единой России».



«Да, сейчас необходимо дождаться официальной информации от правоохранительных органов. Но тем не менее — за дискредитацию "Единой России" мы прекращаем членство Большакова», — комментирует секретарь партийного отделения Владимир Каменко.

