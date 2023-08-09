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    Из «Единой России» исключили мэра Димитровграда, прятавшегося от силовиков с особо крупной взяткой

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    В Ульяновском региональном отделении «Единой России» решили, что мэру Димитровграда Андрею Большакову не место в их рядах. Компрометирующее задержание подстегнуло меры партийного взыскания, но вопросы к нему возникали и раньше.

    Как сообщается на сайте реготделения, к 9 августа решено исключить Большакова из «Единой России».

    «Да, сейчас необходимо дождаться официальной информации от правоохранительных органов. Но тем не менее — за дискредитацию "Единой России" мы прекращаем членство Большакова», — комментирует секретарь партийного отделения Владимир Каменко.

    Отмечается, что Димитровград не первый год находится в зоне особого внимания ЕР. В городе неоднократно фиксировали проблемы с управленческими решениями.

    Губернатор Ульяновской области Алексей Русских накануне сообщил, что к Большакову было много вопросов и претензий, многочисленные проблемы горожан оставались без внимания. Его хотят уволить в связи с утратой доверия, не дожидаясь следствия и суда.

    «Утром 8 августа мэра Димитровграда Андрея Большакова задержали по делу о взятке в особо крупных размерах», — говорится на сайте регионального отделения партии.

    33-летний Большаков был назначен на пост главы города в январе прошлого года. По словам очевидцев, чиновник не хотел выходить из машины и заблокировал двери. Силовикам пришлось стрелять в воздух и бить стекло автомобиля. Из него, по неподтверждённой информации, достали не только мэра, но и крупную сумму денег.

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    МэрКоррупцияЗадержаниеЕдиная Россия
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