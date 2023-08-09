«Рентген, яма, полный шмон». Почему образовалась пробка на эстонско-российской границе

Фото: Петр Ковалев / ТАСС Поделиться Поделиться





Автомобилисты, въезжающие в Россию через погранпункт Нарва — Ивангород, жалуются на многочасовые задержки. По их наблюдениям, проблемы связаны с ограниченной пропускной способностью таможни и усилением досмотра на российской стороне. Проблема возникла задолго до запуска электронных виз. Но появление дополнительного потока туристов грозит, с одной стороны, усугубить ситуацию, а с другой, отбить у гостей желание еще раз проходить через стояние на границе.



О проблеме, возникшей на пункте пропуска Нарва — Ивангород «Фонтанка» рассказывала 6 августа . Согласно данным сайта по бронированию эстонской границы, задержка очереди доходила до 9 часов, но, по словам путешественников, фактическое время ожидания достигло 12–13 часов. Стоять приходилось на территории Эстонии, но, со слов ожидающих, торможение происходило именно на российской стороне.



К вечеру 8 августа, по данным сайта GoSwift, электронная очередь движется без задержек, время ожидания в живой очереди составляет около пяти часов. Однако в тематических чатах, форумах и сообществах пишут, что картина вовсе не такая идиллическая.



«Бронь была сегодня на 12:13. Номера авто эстонские. Вызвали на границу в 15:20. Попали на пересменку таможни РФ в 20:00. Но новая смена очень быстро работает. Предыдущая — слишком старательно и очень медленно. В итоге в 20:30 выехали в Ивангород», — рассказывает один из путешественников, проходивших границу 7 августа .

Своими впечатлениями с «Фонтанкой» поделился и Эдуард Демидов, председатель комиссии отельеров Санкт-Петербургского отделения «Опоры России», который вместе с семьей в выходные возвращался из путешествия по Европе в доме на колесах и тоже застрял на границе. По его словам, имея талон на пересечение эстонской границы на 6 утра 7 августа , он оказался на российской стороне около 13:00. Причем прохождение эстонской границы заняло 20 минут, включая оформление таксфри. Прохождение российской растянулось еще два часа.



Пограничники работают споро, говорит Эдуард Демидов, проводят краткий опрос и ставят печати в паспорте. А вот дальше подключается Федеральная таможенная служба, которая начинает осматривать автомобили с пристрастием. Значительный процент машин прогоняют через так называемый инспекционно-досмотровый комплекс — своеобразный рентген для машины. «Заставляют вываливать всё из автомобиля полностью, потом автомобиль заезжает в этот прибор», — говорит он. Сотрудники ведомства на вопрос об усилении контроля ссылаются на «спущенные сверху циркуляры», рассказывает Эдуард Демидов. Сами работники таможни, по его наблюдениям, выглядят крайне измотанными и работают «в состоянии нервного срыва».



На пределе возможностей функционирует и инспекционно-досмотровый комплекс, утверждает Эдуард Демидов. «Прибор постоянно перегревается и стоит остывает, всё это вызывает коллапс. Автомобили ЛНР, ДНР и Украины проходят только такие досмотры», — комментирует он.

Второй фактор, который тормозит процесс, — таможенные декларации на ввоз автомобиля, которые приходится заполнять иностранцам, путешествующим на своих машинах. Система не автоматизирована, при ошибке приходится заполнять бланк заново, у пожилых туристов это вызывает затруднения, отмечает Эдуард Демидов. По его словам, среди тех, кто стоит на границе, встречаются не только машины с российскими, эстонскими и украинскими номерами. Много, например, немецких. Часть туристов уже успела получить электронную визу.



Впрочем, как следует из чатов, форумов и сообществ, посвященных пересечению эстонско-российской границы, проблемы с очередями возникли еще до запуска упрощенного въезда для иностранцев. Судя по статистике GoSwift, резкого роста числа пересечений границы после начала выдачи электронных виз не случилось.

«Запись на эстонскую границу была на 19:20. СМС с вызовом получил в 19:40. На пункт пропуска заехал в 20 часов. Эстонскую границу прошли за 7 минут. До 23 простояли на мосту. С 23 до 3 ночи — российская граница. Рентген, яма, полный шмон и т. д . Итого на всё 7 часов. Эстонцы и россияне — без очереди. Потом «экзотика» — остальной Евросоюз. В последнюю очередь — Украина. Нас взяли вперед пяти украинских машин, ранее стоявших на мосту», — рассказал один из путешественников, который пересек границу 1 августа .



«Желающих попасть в РФ гораздо больше, чем пропускает КПП «Ивангород». Досмотр стал тщательнее. Очень много машин с укр[аинской]/лат[вийской]/лит[овской] и еврорегистрацией», — сообщает участник сообщества во «ВКонтакте» «Граница Нарва-Ивангород».

«Очередь так задерживается, потому что все еврономера с пристрастием. РФ и Эст[ония] норм[ально]», — комментирует еще один путешественник. «Автобусом, может [быть], быстрее. Машину с укр[аинскими] номерами или паспортами на РФ долго держат и досмотр еще тот», — отмечает другой.

«Фонтанка» направила запрос в Северо-Западное управление Федеральной таможенной службы о том, с чем связано усиление досмотровых мероприятий и какие действия предпринимаются для увеличения пропускной способности. Но на момент публикации ответа не поступило. На сайте ведомства можно найти пресс-релизы о том, как благодаря инспекционно-досмотровому комплексу в багаже украинца обнаружили оружие и аппаратуру для видеонаблюдения. А у эстонца в сумке нашли три инвестиционные серебряные монеты.



Собеседники «Фонтанки», знакомые с ситуацией на пограничном пункте пропуска «Ивангород», отмечают, что дополнительную нагрузку на него создает ограничение на других погранпунктах. Например, сейчас идет реконструкция автомобильного пункта пропуска «Бурачки» на российско-латвийской границе. Из-за работ пропускная способность снижена. Также собеседники «Фонтанки» говорят о сбоях в работе системы электронной очереди на эстонской стороне.



Участники туристического рынка Петербурга пока не заметили появления в городе туристов с электронными визами, но выражают опасения, что проблемы с пропускной способностью пограничного пункта в отсутствие прямого авиасообщения и внушительная анкета для получения электронной визы отпугнут потенциальных гостей.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

