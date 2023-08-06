«Электронная виза заработала!» Желающим въехать в Россию приходится больше суток стоять на эстонской границе

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





В первые выходные после запуска электронных виз на пункте пропуска Нарва — Ивангород случился затор. Время задержки прохождения границы по электронной очереди составляет от девяти до пятнадцати часов, ближайшая запись на сутки вперед, но в порядке живой очереди путешественник может простоять и вовсе несколько дней. О том, как выглядит эстонско-российская граница и зачем иностранцы едут в Россию, «Фонтанке» рассказал Эдуард Демидов, председатель комиссии отельеров Санкт-Петербургского отделения «Опоры России», который вместе с семьей возвращается из путешествия по Европе в доме на колесах и уже более двух суток находится на границе.



Как следует из данных сайта по бронированию очереди на прохождение российской границы, днем 6 августа время задержки электронной очереди составляет 9 часов . При этом ближайшее доступное для бронирования время 13:00–14:00 7 августа. Время ожидания в живой очереди указано, как «более 20 часов ».

При этом в другом пункте пропуска Койдула электронная очередь задерживается на 15 часов . В Лухамаа время ожидания в живой очереди — более 34 часов .

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По словам Эдуарда Демидова, когда вечером 4 августа он подъехал к границе, люди, стоявшие в очереди, отставали от назначенного времени на 15 часов . Вечером 5 августа сдвиг был порядка 11–12 часов . Запись в очередь также была доступна лишь на сутки вперед. «Номер, который проходит границу сейчас, зарегистрирован на 00:00 часов 6 августа, то есть фактическое отставание по электронной очереди составляет больше 12 часов », — комментирует он.

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В живой очереди, судя по сайту, сейчас 146 машин . Вчера, по словам Эдуарда Демидова, было более 300, причем она практически не двигалась, а фактическое время ожидания составляло более 60 часов . «Без приоритета пускают примерно одну машину в два часа. Охранители очереди говорили, что если вы запишетесь в общую очередь, вы не пройдете никогда», — рассказывает он.



Зато пешеходный переход движется практически без задержек: время прохождения составляет от получаса до максимум двух часов в пиковые часы. При этом поток есть — люди идут с чемоданами в руках. Многих на российской границе забирают родственники. В итоге Эдуард отправил жену и ребенка через пешеходную границу, а сам перебронировал время, чтобы успеть оформить такс-фри. Ближайший доступный слот оказался уже на понедельник. За время ожидания Эдуард Демидов успел пообщаться с другими путешественниками, ожидающими своей очереди.



Почему возник коллапс

Главная причина ажиотажа — запуск с 1 августа механизма электронных виз. По отзывам путешественников, переход границы через Латвию и Литву затруднен: не пускают украинцев, русских тоже с трудом, иностранцы тоже не хотят рисковать. «Ближайшей более-менее свободной точкой перехода считается Нарва», — говорит Эдуард Демидов. Следующая точка — Финляндия, но туда еще нужно попасть. Ближайшие двое суток мест на паромы из Таллина нет.

Также в Нарву приезжают те, кто не смог пройти границу на других эстонских пунктах пропуска, где скопилось еще больше людей. По словам путешественников, проблемы возникают в том числе из-за украинцев, которых не пропускают по какому-то «специальному распоряжению» ЕС. Для них Нарва — единственный рабочий вариант, говорит Эдуард Демидов.

На переходе Нарва — Ивангород, по словам путешественников, задержка происходит именно на российской стороне. «На эстонской стороне осмотр машины происходит моментально, дальше начинается "геморрой". Люди стоят на мосту или на входе в зону погранперехода России. По факту погранпереход России пропускает по 10–15 автомобилей в час, работая с остановками и перерывами», — говорит он. Причем россиян, по слухам, обыскивают сильнее, чем иностранцев.



Как таковых гигантских очередей нет: те, кто ждет, рассасываются по парковкам магазинов и по автостоянкам. Но тем, кто уже оказался в очереди, даже некуда сходить в туалет. «Условия немного скотские», — комментирует Эдуард Демидов.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Кто и зачем едет в Россию

По наблюдениям Эдуарда Демидова, примерно половина тех, кто пересекает границу — едут в машинах с иностранными номерами. «Я сделал засечку, за час получилось, что из 15 машин — шесть совсем иностранцы, то есть не прибалты и не имеют связей с Россией», — говорит он. Больше всего немцев, есть и голландцы. Зарубежные путешественники едут именно с туристическими целями и в целом настроены лояльно. Но удручены тем, что вынуждены потратить больше суток, чтобы перейти границу.

«Были литовцы. Говорят, что электронные визы — это очень удобно, их привлекают Петербург и цены, по которым можно получить услуги», — рассказывает он.



Пожилая пара туристов из Германии рассказала, что целенаправленно едет в Петербург. «Немец рассказал, что был здесь несколько лет назад проездом, ему понравилось и теперь он везет жену, чтобы провести все эти две недели в Петербурге», — отмечает Эдуард Демидов.

По его словам, зарубежных гостей также удивляет, как много дополнительных документов нужно предоставить для оформления электронной визы. Также путешественники жалуются, что информации о самой визе мало, многие узнали о такой возможности от знакомых и уже потом зашли на официальный сайт. Эдуард Демидов не исключает, что еще во время ковида российский отели и туркомпании перестали переводить информацию на иностранные языки, поскольку туристы исчезли.



«Нельзя сказать, что то количество иностранцев, которые едут по электронным визам, — это значимый поток для Петербурга, скорее, пока ручеек», — говорит Эдуард Демидов. Но это своего рода маркетинг и способ показать себя гостеприимной страной. «Пока вижу только одну проблему: изматывающее стояние в очередях и очевидное понимание, кто держит и как это происходит», — подчеркивает он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

