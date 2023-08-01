Поехали! В России заработали электронные визы для иностранцев

Систему оформления единых электронных виз для граждан иностранных государств запустили 1 августа . Выдать визу желающим посетить Россию обещают максимум за четыре дня вне зависимости от выходных и праздников.

Как и было обещано, сайт заработал в десять часов утра. Вместо обратного отсчёта — инструкция. Однако тем, кто готов был подать заявление незамедлительно, пришлось подождать: эта возможность появилась с небольшим запозданием.

На сайте сообщается, что услуга доступна гражданам 55 государств . Перечень по поручению президента разработало правительство России, в нём есть и недружественные. Виза однократная. Действует 60 календарных дней с момента оформления. При этом в России обладателю документа разрешено находиться не более 1 6 суток .

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Приехать можно в качестве туриста, с гостевым или деловым визитом, а также для участия в спортивных, научных, культурных и общественно-политических мероприятиях.



Для получения визы требуется заполнить заявление не позднее чем за четыре дня до предполагаемой даты въезда в Россию, но и не раньше, чем за 40 дней до этого. Директор консульского департамента МИДа Алексей Климов говорил, что общая стоимость оформления с учётом всех сборов и дополнительных доплат не превысит 52 доллара .

