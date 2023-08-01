Поехали! В России заработали электронные визы для иностранцев

Систему оформления единых электронных виз для граждан иностранных государств запустили
Как и было обещано, сайт заработал в десять часов утра. Вместо обратного отсчёта — инструкция. Однако тем, кто готов был подать заявление незамедлительно, пришлось подождать: эта возможность появилась с небольшим запозданием.
На сайте сообщается, что услуга доступна гражданам
Приехать можно в качестве туриста, с гостевым или деловым визитом, а также для участия в спортивных, научных, культурных и общественно-политических мероприятиях.
Для получения визы требуется заполнить заявление не позднее чем за четыре дня до предполагаемой даты въезда в Россию, но и не раньше, чем за 40 дней до этого. Директор консульского департамента МИДа Алексей Климов говорил, что общая стоимость оформления с учётом всех сборов и дополнительных доплат не превысит
В Росавиации сообщали, что с документом можно будет попасть в страну на самолёте, машине, по воде и пешком через пункт пропуска на государственной границе. Пункты пропуска, где действительна электронная виза, указаны на сайте.