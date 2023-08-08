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    У метро «Проспект Ветеранов» бегал мужчина в крови и с ножницами. Полиция спасала его от самого себя

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    Жителей Кировского района Петербурга напугал утром окровавленный мужчина с ножницами.

    Как уточнили в ГУ МВД 8 августа, сообщения от очевидцев поступили около полудня. Звонившие говорили о неадекватном мужчине, бегающем у дома 77 по бульвару Новаторов. Мужчину задержали и передали в руки скорой. По данным «Фонтанки», мужчина пугал ножницами людей и пытался навредить себе. Медикам пришлось обрабатывать его раны.

    По факту проводится проверка. Также устанавливается, не стало ли его поведение следствием приема запрещенных веществ.

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    МетроЗадержаниеНеадекватный мужчина
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