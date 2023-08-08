У метро «Проспект Ветеранов» бегал мужчина в крови и с ножницами. Полиция спасала его от самого себя

Жителей Кировского района Петербурга напугал утром окровавленный мужчина с ножницами.



Как уточнили в ГУ МВД 8 августа, сообщения от очевидцев поступили около полудня. Звонившие говорили о неадекватном мужчине, бегающем у дома 77 по бульвару Новаторов. Мужчину задержали и передали в руки скорой. По данным «Фонтанки», мужчина пугал ножницами людей и пытался навредить себе. Медикам пришлось обрабатывать его раны.

По факту проводится проверка. Также устанавливается, не стало ли его поведение следствием приема запрещенных веществ.

