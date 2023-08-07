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    Жительницу Краснодарского края в Петербурге избил и ограбил жених из-за детской обиды

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    Отношения жительницы Краснодарского края с женихом расстроились после его падения с самоката в Петербурге. Девушке потребовалась медицинская помощь.

    В травмпункт 22-летняя пострадавшая обратилась около половины третьего ночи, стало известно «Фонтанке» 7 августа. У нее плохо сгибались три пальца на левой руке, а также все ноги были в синяках.

    Медики сообщили о пациентке в полицию.

    Там, по предварительной информации, пострадавшая рассказала, что после полуночи у нее произошел конфликт с женихом в парадной на улице Димитрова. Он якобы обиделся, что она не помогла ему, когда он упал с самоката. И недостаточно выразила сочувствие. После этого он избил девушку, отнял у нее вещи и документы и выгнал.

    Проводится проверка.

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    ЖенихНападениеТравмыСамокат
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    Комментарии 8

    Гость07 Авг 2023 в 10:48
    А виноват самокат
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