Жительницу Краснодарского края в Петербурге избил и ограбил жених из-за детской обиды

Отношения жительницы Краснодарского края с женихом расстроились после его падения с самоката в Петербурге. Девушке потребовалась медицинская помощь.



В травмпункт 22-летняя пострадавшая обратилась около половины третьего ночи, стало известно «Фонтанке» 7 августа . У нее плохо сгибались три пальца на левой руке, а также все ноги были в синяках.



Медики сообщили о пациентке в полицию.



Там, по предварительной информации, пострадавшая рассказала, что после полуночи у нее произошел конфликт с женихом в парадной на улице Димитрова. Он якобы обиделся, что она не помогла ему, когда он упал с самоката. И недостаточно выразила сочувствие. После этого он избил девушку, отнял у нее вещи и документы и выгнал.

