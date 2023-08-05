Мирового судью задержали на вихляющей машине с маячками в Сестрорецке. «Дыхнуть в трубочку» он отказался

Жителям Сестрорецка не понравился лихач на «Тойоте» и с проблесковыми маячками, и они нажаловались в 02. За рулем внедорожника оказался мировой судья.
В МВД сообщения о нарушителе ПДД на «Тойоте Ленд Крузере», которого видели в районе Тарховского проспекта, стали поступать с половины восьмого вечера, стало известно «Фонтанке» 5 августа. Машина двигалась в сторону Горской. Остановили её у магазина на проспекте Красных Командиров.
По предварительной информации, за рулем оказался 33-летний мировой судья одного из участков Фрунзенского района.
От медосвидетельствования он отказался, о чем был составлен административный протокол.
Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, официальной информации о данном происшествии у них на текущий момент нет. Но, если все обстоятельства подтвердятся, то, безусловно, судейским сообществом города будут приняты строгие меры, предусмотренные действующим законодательством.