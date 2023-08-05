Полсотни улиц в центре Петербурга перекроют для полумарафона «Северная столица»

В воскресенье, 6 августа, в Петербурге пройдет полумарафон «Северная столица». С раннего утра и почти до вечера будут перекрывать движение на десятках центральных улиц, на некоторых участках на сутки запретят парковаться.
С 00:00 до 23:59 будет введен запрет остановки транспорта на 40 участках дорог в центре Петербурга. С 04:00 до 16:00 на 48 улицах, включая Невский проспект, Дворцовую площадь и набережную, Каменноостровский проспект и Большой проспект П.С., Биржевую площадь, Университетскую набережную и набережную Лейтенанта Шмидта, движение будет перекрыто. Полный список перекрытых улиц смотрите тут. При этом с 04:00 до 07:30 и с 14:00 до 16:00 перекрытия не будут распространяться на общественный транспорт.
Маршруты общественного транспорта тоже поменяются. По обновленным трассам поедут:
- с 07:30 до 14:00 — 24 автобуса (
№ 1, 2, 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 47, 70, 71, 76, 100, 128, 151, 152, 191, 227, 230, 249, 262 и 275);
- с 04:00 до 16:00 — 9 троллейбусов (
№ 1, 5, 7, 9, 10, 11, 17, 22 и 31) и трамваи № 3и 6.
Подробную информацию об изменениях маршрутов общественного транспорта можно найти на сайте ГКУ «Организатор перевозок».