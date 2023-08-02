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    Центр Петербурга на полдня отдадут бегунам, а улицы на Крестовском перекроет триатлон

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    В грядущие выходные, 5 и 6 августа, движение транспорта в Петербурге будут перекрывать для проведения спортивных мероприятий. Наиболее масштабные ограничения запланированы на воскресенье в центре города.

    В субботу, 5 августа, для проведения соревнований по триатлону «Лига триатлона» в Петроградском районе перекроют движение транспорта:

    • с 0:30 до 13:00 — по Северной дороге от Бодрова переулка до набережной Гребного канала, набережной Гребного канала, Бодрову переулку, Теннисной и Велосипедной аллеях;
    • с 0:30 до 15:00 — по Южной дороге от Теннисной аллеи до Северной дороги, Северной дороге от набережной Гребного канала до Южной дороги и Яхтенной улице у дома 72 по Приморскому проспекту.

    Также с 0:00 до 15:00 запретят парковаться на Северной дороге от Бодрова переулка до Южной дороги, набережной Гребного канала и в Бодровом переулке.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    А 6 августа для проведения полумарафона «Северная столица» в центре Петербурга с 4:00 до 16:00 перекроют:

    • Сенатскую площадь;
    • четную сторону площади Труда от Конногвардейского бульвара в направлении к Английской набережной;
    • Конногвардейский бульвар;
    • набережную Крюкова канала;
    • Большую Морскую улицу от набережной Крюкова канала до Почтамтского моста;
    • нечетную сторону набережной Мойки от Почтамтского моста до Синего моста;
    • Исаакиевскую площадь от Малой Морской улицы до набережной Мойки;
    • Малую Морскую улицу от Вознесенского проспекта до Почтамтской улицы;
    • Адмиралтейский проспект в направлении от Невского проспекта к Исаакиевской площади;
    • Адмиралтейскую набережную;
    • Керченский переулок;
    • Черноморский переулок;
    • Азовский переулок;
    • Адмиралтейский проезд;
    • Дворцовый проезд;
    • Дворцовую площадь;
    • Дворцовую набережную;
    • Дворцовый мост;
    • Миллионную улицу от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки и от Суворовской площади до дома 1 по Марсову полю;
    • проезд вдоль дома 4 по Дворцовой площади;
    • Невский проспект в направлении от Садовой улицы к Адмиралтейскому проспекту и от Малой Морской улицы к Садовой;
    • Суворовскую площадь;
    • проезд вдоль Марсова поля;
    • Царицынский проезд;
    • нечетную сторону набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского;
    • набережную Кутузова в направлении от Литейного проспекта к Дворцовой набережной;
    • Троицкий мост;
    • Петровскую набережную;
    • Петроградскую набережную от Петровской набережной до улицы Куйбышева;
    • Каменноостровский проспект от Троицкого моста до Кронверкской набережной;
    • Кронверкскую набережную;
    • Мытнинскую набережную;
    • площадь Лихачева;
    • проспект Добролюбова в направлении от Большого проспекта П. С. к дому 13 и от переулка Талалихина к Большому проспекту П. С.;
    • Ждановскую набережную в направлении от Малого проспекта П. С. до Большого проспекта П. С.;
    • Большой проспект П. С. от проспекта Добролюбова до Тучкова моста;
    • Тучков мост;
    • набережную Макарова от Тучкова моста до Биржевого моста;
    • Биржевой мост;
    • Биржевую площадь;
    • 1-ю линию В. О. от Среднего проспекта В. О. до Университетской набережной;
    • Кадетскую линию от Университетской набережной до Среднего проспекта В. О.;
    • Волховский переулок от Биржевого проезда до набережной Макарова;
    • Биржевую линию от Биржевого проезда до набережной Макарова;
    • площадь Трезини;
    • набережную Лейтенанта Шмидта;
    • 22–23-ю линии В. О. от набережной Лейтенанта Шмидта до дома 3–7;
    • Масляный канал от 23-й линии В. О. до 24-й линии В. О.
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    В периоды с 4:00 до 7:30 и с 14:00 до 16:00 перекрытия не будут распространяться на маршрутный транспорт.

    Помимо этого, с 0:00 до 23:59 воскресенья почти на всех указанных участках улиц запретят парковку.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    ПетербургПерекрытия движения
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