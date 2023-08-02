Центр Петербурга на полдня отдадут бегунам, а улицы на Крестовском перекроет триатлон

В грядущие выходные, 5 и 6 августа, движение транспорта в Петербурге будут перекрывать для проведения спортивных мероприятий. Наиболее масштабные ограничения запланированы на воскресенье в центре города.
В субботу, 5 августа, для проведения соревнований по триатлону «Лига триатлона» в Петроградском районе перекроют движение транспорта:
- с 0:30 до 13:00 — по Северной дороге от Бодрова переулка до набережной Гребного канала, набережной Гребного канала, Бодрову переулку, Теннисной и Велосипедной аллеях;
- с 0:30 до 15:00 — по Южной дороге от Теннисной аллеи до Северной дороги, Северной дороге от набережной Гребного канала до Южной дороги и Яхтенной улице у дома 72 по Приморскому проспекту.
Также с 0:00 до 15:00 запретят парковаться на Северной дороге от Бодрова переулка до Южной дороги, набережной Гребного канала и в Бодровом переулке.
А 6 августа для проведения полумарафона «Северная столица» в центре Петербурга с 4:00 до 16:00 перекроют:
- Сенатскую площадь;
- четную сторону площади Труда от Конногвардейского бульвара в направлении к Английской набережной;
- Конногвардейский бульвар;
- набережную Крюкова канала;
- Большую Морскую улицу от набережной Крюкова канала до Почтамтского моста;
- нечетную сторону набережной Мойки от Почтамтского моста до Синего моста;
- Исаакиевскую площадь от Малой Морской улицы до набережной Мойки;
- Малую Морскую улицу от Вознесенского проспекта до Почтамтской улицы;
- Адмиралтейский проспект в направлении от Невского проспекта к Исаакиевской площади;
- Адмиралтейскую набережную;
- Керченский переулок;
- Черноморский переулок;
- Азовский переулок;
- Адмиралтейский проезд;
- Дворцовый проезд;
- Дворцовую площадь;
- Дворцовую набережную;
- Дворцовый мост;
- Миллионную улицу от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки и от Суворовской площади до дома 1 по Марсову полю;
- проезд вдоль дома 4 по Дворцовой площади;
- Невский проспект в направлении от Садовой улицы к Адмиралтейскому проспекту и от Малой Морской улицы к Садовой;
- Суворовскую площадь;
- проезд вдоль Марсова поля;
- Царицынский проезд;
- нечетную сторону набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского;
- набережную Кутузова в направлении от Литейного проспекта к Дворцовой набережной;
- Троицкий мост;
- Петровскую набережную;
- Петроградскую набережную от Петровской набережной до улицы Куйбышева;
- Каменноостровский проспект от Троицкого моста до Кронверкской набережной;
- Кронверкскую набережную;
- Мытнинскую набережную;
- площадь Лихачева;
- проспект Добролюбова в направлении от Большого проспекта П. С. к дому 13 и от переулка Талалихина к Большому проспекту П. С.;
- Ждановскую набережную в направлении от Малого проспекта П. С. до Большого проспекта П. С.;
- Большой проспект П. С. от проспекта Добролюбова до Тучкова моста;
- Тучков мост;
- набережную Макарова от Тучкова моста до Биржевого моста;
- Биржевой мост;
- Биржевую площадь;
- 1-ю линию В. О. от Среднего проспекта В. О. до Университетской набережной;
- Кадетскую линию от Университетской набережной до Среднего проспекта В. О.;
- Волховский переулок от Биржевого проезда до набережной Макарова;
- Биржевую линию от Биржевого проезда до набережной Макарова;
- площадь Трезини;
- набережную Лейтенанта Шмидта;
- 22–23-ю линии В. О. от набережной Лейтенанта Шмидта до дома 3–7;
- Масляный канал от 23-й линии В. О. до 24-й линии В. О.
В периоды с 4:00 до 7:30 и с 14:00 до 16:00 перекрытия не будут распространяться на маршрутный транспорт.
Помимо этого, с 0:00 до 23:59 воскресенья почти на всех указанных участках улиц запретят парковку.