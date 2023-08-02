Центр Петербурга на полдня отдадут бегунам, а улицы на Крестовском перекроет триатлон

В грядущие выходные, 5 и 6 августа, движение транспорта в Петербурге будут перекрывать для проведения спортивных мероприятий. Наиболее масштабные ограничения запланированы на воскресенье в центре города.



В субботу, 5 августа, для проведения соревнований по триатлону «Лига триатлона» в Петроградском районе перекроют движение транспорта: