Сап-карта петербуржца: топ-10 лучших маршрутов для водных прогулок

Фото: предоставлено командой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Маршрут фестиваля «Фонтанка SUP» хорошо известен и проходит по самому центру Санкт-Петербурга: по Фонтанке, Крюкову каналу, каналу Грибоедова и завершается в Мойке. Но в городе (и недалеко от него) есть еще немало водных дорог, по которым интересно проплыть на сапе. «Фонтанка» опросила новичков и опытных серферов про самые популярные места для катаний и составила свой рейтинг лучших маршрутов.



1. Реки и каналы в центре города Каждое утро на воду в центре Петербурга спускаются сотни сап-серферов. Это идеальная возможность прокатится на рассвете вдоль набережных и старинных особняков, увидеть с нового ракурса Михайловский замок, Казанский собор, Спас-на-Крови и другие достопримечательности.



Фото: предоставлено сообществом HellBUS BRO Поделиться Поделиться





Маршруты в центре города охватывают почти все главные водные артерии — Мойку, Фонтанку, Крюков канал и канал Грибоедова, Кронверкский канал и Лебяжью канавку вдоль Летнего сада. Эти трассы считаются одними из самых легких из-за отсутствия течения и волн, поэтому они пользуются спросом у туристов и новичков.

«Я познакомилась с сап-серфингом, когда работала гидом-переводчиков для c иностранцев в Петербурге. Мы с группой туристов встретили проплывающих по рекам и каналам динозавров и дюймовочек, русалок, кащеев и других персонажей сказок и мультфильмов. Это был восторг! В тот день я тоже захотела встать на сап и стать частью этого красочного карнавала на воде», — вспоминает участница предстоящего «Фонтанка SUP» Татьяна Макаренко из команды сап-серферов «Газпром нефти».



Фото: предоставлено сап-командой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





«Для передвижения по каналам существуют правила. Их прописали после инцидента с опрокинувшейся байдаркой, когда пришлось проводить спасательную операцию. После этого на какое-то время был запрет на выход сап-серферов и байдарочников на воду. Но благодаря ассоциации гребцов была внесена поправка в постановление администрации. Теперь мы можем кататься официально с 5 до 8 утра, когда нет навигации. При этом на всех сап-серферах должны быть спасательные жилеты и каски. Группу обязан сопровождать квалифицированный инструктор-спасатель. Также перед выходом на воду, мы обязаны подать заявку на специальном сайте, в которой должны быть указаны количество человек в группе и маршрут», — рассказывает ведущий сап-инструктор школы SUP SPOT Анастасия Манголина.



И только на фестивале "Фонтанка SUP" можно будет проплыть по историческому центру не так рано - водное карнавальное шествие стартует от цирка на Фонтанке в 10 утра! 2. Каменный остров (Парковые острова) Заплыв на сапах от Большого канала на Каменном острове в сторону Елагина острова, парка 300-летия и Лахта Центра — самая популярная дневная водная прогулка Петербурга. Простая живописная трасса, которая защищена от ветра и волн. А вокруг — прекрасная архитектура и зелень Парковых островов. Ощущение такое, что вы катаетесь в пригороде.



Фото: предоставлено сап-командой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Вот только место это облюбовали не только сап-серферы, но и спортсмены-гребцы, которые то и дело проносятся мимо на байдарках, каноэ и других лодках. На воде периодически возникает плотный трафик, поэтому участникам водных прогулок следует быть настороже, чтобы избежать столкновений.



3. Лахтинский разлив Это небольшое озеро практически в черте города и совсем рядом с Финским заливом отлично подходит для вечерних прогулок. Вода в Лахтинском разливе чистая и спокойная. Здесь часто встречают бобров, выдр, уток и даже лебедей. А еще в этом месте открывается потрясающий вид на башню "Лахта Центра".



Фото: предоставлено сообществом HellBUS BRO Поделиться Поделиться





«Год назад я познакомился на сапах в Лахтинском разливе со своей, на тот момент, будущей женой. В летний период она работала сап-инструктором и организовывала катания для новичков. Дальше были заплывы по реке Оредеж и озерам Ленобласти — в общем, так мы и доплыли до ЗАГСа. А на фестивале в эту субботу плывем уже втроем, ждем прибавление в семье», — поделился историей читатель «Фонтанки» Григорий Лифанов из сап-команды «Газпром нефти».



Фото: предоставлено Григорием Лифановым Поделиться Поделиться





4. Парк 300-летия Для тех, кто не боится волн и готов к прогулке на сапе по Финскому заливу — идеально стартовать на пляже парка 300-летия. Здесь можно почувствовать свободу огромных водных просторов. И, конечно, сделать сотню классных кадров с видом на культовые места Северной столицы — стадион «Зенита», грандиозный вантовый мост и "Лахта Центр" в закатных лучах солнца.



Фото: предоставлено сообществом HellBUS BRO Поделиться Поделиться





При выборе этой локации сап-серферам нужно особенно внимательно следить за погодой. Когда в заливе поднимается сильный ветер и волны — лучше перенести катание на другой день из соображений комфорта и безопасности.

5. От Петропавловки до «Авроры» Этот маршрут позволяет сап-серферам выйти в Неву и насладится просторами главной водной артерии города. Отсюда открываются незабываемые виды на городские мосты, Петропавловскую крепость и Дворцовую набережную. Одна из главных изюминок — возможность почти вплотную подойти с воды к легендарному крейсеру «Аврора», чтобы сделать классное фото.



Фото: предоставлено сообществом HellBUS BRO Поделиться Поделиться





Из минусов трассы — сильное течение и волны от проплывающих по Неве катеров. Выходить на воду нужно рано утром и только в составе группы с опытным инструктором.

6. Сестрорецкий разлив Это озеро находится всего в 15 километрах от города. Удобный песчаный спуск и широкая акватория Сестрорецкого разлива идеально подходят для того, чтобы попробовать сап-борд в первый раз и научиться маневрировать между камышами.



Фото: предоставлено сообществом Spot.Разлив Поделиться Поделиться





Во время прохождения маршрута можно рассмотреть гидротехнические сооружения одного из старейших предприятий — Сестрорецкого Завода.



«Еще 5–6 лет назад люди спрашивали, что такое сап-серфинг. Все удивлялись: как вы стоите на воде, интересовались, что это. Но постепенно аудитория стала узнавать о сапах все больше и сейчас, наверное, не осталось таких людей, которые не знают, что такое сап-борды. Портрет владельца сапа за эти годы тоже сильно изменился. Если раньше сап-серфер — это фанат, который был в теме и досконально разбирался в этом виде спорта, то сейчас — обычный человек, который мало знает об истории и технике сап-бординга», — отмечает главный редактор журнала Supsurf.ru Евгений Резонтов.

7. Река Оредеж Любители длинных сплавов и живописной природы часто выбирают для сап-прогулок реку Оредеж на юго-западе Ленинградской области. Наиболее интересные участки трассы: от поселка Сиверский до Вырицы или деревни Новосиверская в Гатчинском районе длиной около 10 километров.



Маршрут похож на путешествие во времени — покрытые берега переходят в каньон со стенами из красноватого песчаника, сформировавшегося еще в палеозойскую эру. Участникам придется преодолевать многочисленные мини-пороги и мелководные участки. Поэтому специалисты рекомендуют выбирать для сплава доски с короткими эластичными плавниками, чтобы не цепляться за дно.

Фото: предоставлено сообществом HellBUS BRO Поделиться Поделиться





В целом маршрут ориентирован на достаточно продвинутых серферов. К его начальной точке можно добраться на электричке с Балтийского вокзала до станции Сиверская, а потом еще пройти пешком 15 минут. На автомобиле из Петербурга до поселка нужно проехать около 80 километров в южном направлении.

8. Озеро Донцо За прозрачную воду лазурного цвета и белоснежные песчаные пляжи это место также называют «Ленинградскими Мальдивами». Необычное озеро находится в Волосовском районе Ленинградской области. Раньше там были Кюрлевские карьеры и добывали известняк. Теперь — одна из самых любимых точек притяжения для сап-серферов.



Фото: предоставлено сообществом HellBUS BRO Поделиться Поделиться





В озере большое количество подводных родников и очень красивых растений. Во время прогулки на сапе можно наблюдать не только за красивой подводной флорой, но и за рыбками. Часто здесь встречают и белых лебедей. Минус только один — добраться сюда можно только на автомобиле.



9. Борницкий карьер Как побывать на Марсе, не покидая пригородов Петербурга? Отправляйтесь в Гатчину, и около деревни Новое Хинколово на месте бывшего каменного карьера вы встретите настоящие инопланетные пейзажи. Местное озеро окружают песчаные холмики и барханы, которые создают иллюзию путешествия на другую планету.



Фото: предоставлено сообществом SUP PATROL Поделиться Поделиться





Из-за большого количества туристов для катания лучше выбирать будние дни. Добраться можно на автобусе от Гатчины, который останавливается у деревни Старое Хинколово — далее пройти еще 3 километра пешком. А вот личные автомобили к озеру не допускают, их придется оставить в пешей доступности.



10. Река Вуокса Естественно, петербургские сап-серферы не могли пройти мимо этой прекрасной реки, берущей начало в Финляндии, протекающей по Карельскому перешейку и образующей много рукавов и озер. Популярных маршрутов здесь несколько — один из них начинается у поселка Лосево в Приозерском районе, где река переходит в Суходольское озеро, впадающее в Ладожское.



Фото: Предоставлено сообществом HellBUS BRO Поделиться Поделиться





Бесконечный хвойный лес и красивые скалы, а местами бурное течение и пороги — это настоящее приключение для опытных серферов.

Памятка сап-серфера

Для тех, кто не решается попробовать силы на сапе или выйти на сложный маршрут — «Фонтанка» вместе с участником сборной Петербурга по сап-серфингу Сергеем Кондратьевым подготовила полезные советы, которые помогут освоить базовые приемы и улучшить свое мастерство. Правильная стойка на волне, разворот на хвосте и разбор эффектных трюков — эта универсальная видеоинструкция поможет подготовиться к фестивалю «Фонтанка SUP» и покорению новых рекордов на воде.

