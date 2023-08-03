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    В Москва-Сити дебошир кинул страйкбольную гранату в припаркованный «Ягуар». Его поймали

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    В районе бизнес-квартала Москва-Сити мужчина бросил в припаркованный «Ягуар» «неустановленный предмет», пишет 3 августа РИА Новости со ссылкой на пресс-службу префектуры Центрального административного округа Москвы. В полиции предполагают, что это была страйкбольная граната, уточняет MSK1.RU.

    В пресс-службе МВД по городу Москве сообщили, что инцидент произошел в 1-м Красногвардейском проезде Пресненского района.

    Водитель «Ягуара» находился в салоне, когда в 20:10 мск к машине подбежал мужчина в голубой футболке и синих штанах. Он начал угрожать водителю пистолетом. Неизвестный требовал, чтобы его немедленно отвезли на «Ягуаре», куда он скажет.

    После того как человек с пистолетом получил отказ, он что-то бросил в салон. От взрыва в машине выбило окна, но, к счастью, никто не пострадал.

    На момент публикации дебошир задержан, сообщает ТАСС.

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