Дожди чуть-чуть перестараются, но тепло не подведет. Каким будет август в Петербурге

Последний месяц лета принесет Петербургу на 2 % больше нормы осадков — 88 миллиметров. Так считают аналитики «Яндекс.Погоды», рассказали «Фонтанке» 3 августа в пресс-службе компании.



Средняя температура воздуха за месяц составит 17,2 градуса — учитывая и дни, и ночи. Это на 1,2 градуса теплее нормы за 30 лет, но на 1,8 градуса холоднее, чем в прошлом году. Это неудивительно, учитывая, что тот август стал самым жарким в Петербурге за этот же период исследований.

В Гидрометцентре полагают, что количество осадков составит от 80 до 120% климатической нормы, а первая декада месяца станет самой теплой.