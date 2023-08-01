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    Тепло и дожди по расписанию. Рассказываем, что готовит петербуржцам августовская погода

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    В августе погода не собирается преподносить петербуржцам ничего необычного. Согласно прогнозу Гидрометцентра, все будет в пределах нормы: и температура, и количество осадков.

    Приблизительную погодную картину «Фонтанке» 1 августа обрисовала ведущий синоптик группы специализированного гидрометеорологического обеспечения Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева.

    Первая декада августа ожидается самой теплой: +19...24 градуса днем, а в отдельные дни — даже +25...28, и +12...17 — ночью. Во вторую и третью декаду воздух будет прогреваться до +17...22 градусов, хотя иногда может быть на 2–4 градуса теплее, а по ночам будет холодать до +11...16. Впрочем, в отдельные ночи при прояснениях может стать совсем прохладно: +7...10 градусов.

    Дождей пройдет примерно столько, сколько и полагается по климатической норме: от 80 до 120 % от нее. В целом в августе петербургскую погоду будет определять противоборство циклонов и периферий полей высокого давления, которые охватывают районы Западной и Центральной Европы.

    Тем временем 2 августа в Петербурге можно будет и позагорать: воздух прогреется до +27–28 градусов.

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