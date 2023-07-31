Июль поплачет на прощанье. А август принесёт жару

Июль в Петербурге закончится небольшими дождиками. В первые дни августа температура будет расти.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,
«Сегодня на погоду в Северной столице будет оказывать влияние приближающийся с юго-запада атмосферный фронт. Во второй половине дня он станет причиной кратковременных дождей, местами возможны грозы. <...> Атмосферное давление будет слабо падать и составит
1 августа тоже возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до