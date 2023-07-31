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    Июль поплачет на прощанье. А август принесёт жару

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    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Июль в Петербурге закончится небольшими дождиками. В первые дни августа температура будет расти.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 июля в городе облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 14–16 градусов, днем составит 23–25 градусов.

    «Сегодня на погоду в Северной столице будет оказывать влияние приближающийся с юго-запада атмосферный фронт. Во второй половине дня он станет причиной кратковременных дождей, местами возможны грозы. <...> Атмосферное давление будет слабо падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    1 августа тоже возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до 25–27 градусов. А в среду, 2 августа, — уже до 28 градусов.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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