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    Снаряды из турецкого курорта оказались 80-летними

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    Артиллерийские снаряды, найденные в районе турецкого курорта Шиле, оказались старыми — времён Второй мировой войны. Об этом 3 августа сообщают Haberturk и TRT Haber со ссылкой на Министерство национальной обороны страны.

    «В Шиле в результате обследования подводной территории площадью в 4200 квадратных метров были обнаружены 28 артиллерийских снарядов, оставшихся со времен Второй мировой войны», — отмечается в сообщении.

    17 снарядов уничтожили 2 августа контролируемым взрывом. 11 были доставлены в командование сил Подводной обороны (SAS).

    Напомним, мины нашли в конце июля. В Шиле закрыли все пляжи.

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    МиныТурцияКурортСнаряды времен ВОВ
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