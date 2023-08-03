Снаряды из турецкого курорта оказались 80-летними

Артиллерийские снаряды, найденные в районе турецкого курорта Шиле, оказались старыми — времён Второй мировой войны. Об этом 3 августа сообщают Haberturk и TRT Haber со ссылкой на Министерство национальной обороны страны.



«В Шиле в результате обследования подводной территории площадью в 4200 квадратных метров были обнаружены 28 артиллерийских снарядов, оставшихся со времен Второй мировой войны», — отмечается в сообщении.



17 снарядов уничтожили 2 августа контролируемым взрывом. 11 были доставлены в командование сил Подводной обороны (SAS).



Напомним, мины нашли в конце июля. В Шиле закрыли все пляжи.

