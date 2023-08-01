Все пляжи черноморского курорта Шиле закрыты после обнаружения артснарядов

Все пляжи черноморского курорта Шиле в Турции 1 августа закрыты после обнаружения артиллерийских снарядов, сообщает РИА Новости.
Накануне там был закрыт один пляж, где нашли 28 неразорвавшихся мин.
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Все пляжи черноморского курорта Шиле в Турции 1 августа закрыты после обнаружения артиллерийских снарядов, сообщает РИА Новости.
Накануне там был закрыт один пляж, где нашли 28 неразорвавшихся мин.
Новость дополняется.
31 июля 2023, 17:43
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