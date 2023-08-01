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    Все пляжи черноморского курорта Шиле закрыты после обнаружения артснарядов

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    Все пляжи черноморского курорта Шиле в Турции 1 августа закрыты после обнаружения артиллерийских снарядов, сообщает РИА Новости.

    Накануне там был закрыт один пляж, где нашли 28 неразорвавшихся мин.

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