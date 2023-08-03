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    Осложнение после простой операции для 38-летней пациентки частной клиники стало смертельным

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    В Мариинской больнице умерла 38-летняя женщина. На Литейный ее экстренно доставили с Васильевского острова — из клиники им. Пирогова несколько дней назад.

    Как стало известно «Фонтанке» 3 августа, пациентка обратилась за медицинской помощью по поводу удаления аденоидов и миндалин (вазотомия носа и тонзилоэктомии). Через несколько часов после операции, уже в палате у нее остановилось сердце. Медики клиники оказали ей первую реанимационную помощь и вызвали скорую. Пациентку экстренно доставили в Мариинскую больницу, реаниматологи спасти ее не смогли.

    «Фонтанка» обратилась за комментарием в Клинику им. Пирогова:

    «Мы связаны требованиями сохранения врачебной тайны, поэтому не вправе разглашать какие-либо подробности анамнеза пациентки, объема и особенности выполненного ей медицинского вмешательства и возникшего осложнения. Отметим только, что ранее опубликованная в СМИ информация об остановке сердца пациентки на операционном столе неверна: операция прошла в штатном режиме, без осложнений, пациентка полностью пришла в себя. Осложнение возникло позже, специалисты клиники своевременно предприняли все необходимые меры для восстановления сердечной деятельности пациентки и она была переведена для дальнейшего лечения в специализированный стационар, — рассказали в клинике на Васильевском.

    В клинике проведено внутреннее расследование, сотрудники оказывают необходимое содействие контролирующим, надзорным и правоохранительным органам. Выражают искренние соболезнования семье пациентки.

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