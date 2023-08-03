Осложнение после простой операции для 38-летней пациентки частной клиники стало смертельным

В Мариинской больнице умерла 38-летняя женщина. На Литейный ее экстренно доставили с Васильевского острова — из клиники им. Пирогова несколько дней назад.

Как стало известно «Фонтанке» 3 августа, пациентка обратилась за медицинской помощью по поводу удаления аденоидов и миндалин (вазотомия носа и тонзилоэктомии). Через несколько часов после операции, уже в палате у нее остановилось сердце. Медики клиники оказали ей первую реанимационную помощь и вызвали скорую. Пациентку экстренно доставили в Мариинскую больницу, реаниматологи спасти ее не смогли.