На ЗСД сняли человека с фонаря

Пешехода, который мешал водителям на скоростных магистралях, увезли с ЗСД ближе к ночи.
«Фонтанка» писала, что вечером 2 августа неизвестный мужчина бросался под машины на КАД, а затем переместился на ЗСД и залез там на осветительную опору. В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» «Фонтанке» пояснили, что после его появления на магистрали сразу были вызваны экстренные службы, водителей предупредили на табло и знаках переменной информации. Дорожные инспекторы огородили место действия. Под съездом, где мужчина «исполнял пируэты», закрыли две полосы. Ближе к полуночи его сняли с ограждений ЗСД.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» сообщили, что около
Кадры со странным человеком публиковала группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». По словам очевидцев, мужчина выглядел так, будто находился под воздействием наркотиков. «Человек-паук уже не тот», — шутят в комментариях.