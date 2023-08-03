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    На ЗСД сняли человека с фонаря

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    10 комментариев

    Пешехода, который мешал водителям на скоростных магистралях, увезли с ЗСД ближе к ночи.

    «Фонтанка» писала, что вечером 2 августа неизвестный мужчина бросался под машины на КАД, а затем переместился на ЗСД и залез там на осветительную опору. В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» «Фонтанке» пояснили, что после его появления на магистрали сразу были вызваны экстренные службы, водителей предупредили на табло и знаках переменной информации. Дорожные инспекторы огородили место действия. Под съездом, где мужчина «исполнял пируэты», закрыли две полосы. Ближе к полуночи его сняли с ограждений ЗСД.

    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» сообщили, что около 23 часов в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга поступила информация о человеке, сидящем на ограждении на пересечении КАД и ЗСД со стороны Белоострова. Он угрожал, что спрыгнет. Сотрудники ГИБДД перекрыли одну полосу движения. Около 00:30 человек был снят сотрудниками МЧС и сразу доставлен в медицинское учреждение. Мужчине 25 лет.

    Кадры со странным человеком публиковала группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». По словам очевидцев, мужчина выглядел так, будто находился под воздействием наркотиков. «Человек-паук уже не тот», — шутят в комментариях.

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    Комментарии 10

    Гость03 Авг 2023 в 09:30
    Пересолил скорее всего.
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