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    Странный мужчина бегал по КАД вдоль и поперёк, а сейчас висит на ЗСД

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    Очень странные дела творились сегодня на севере КАД. По данным «Фонтанки», пришлось даже частично перекрывать движение.

    Всё из-за мужчины, поведение которого трудно назвать адекватным. Во-первых, потому что он передвигался по КАД пешком и в разных направлениях — то вдоль, то поперёк. Во-вторых — потому что временами казалось, что под колёса в плотном потоке он бросается специально.

    Посмотрите видео, которое публикует вечером 2 августа VK-сообщество «ДТП и ЧП». Место действия — съезд на ЗСД с внутреннего кольца на севере КАД.

    читатель «Фонтанки»

    Через какое-то время мужчина в красной футболке был замечен читателями «Фонтанки» уже висящим на осветительной опоре ЗСД.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    По словам очевидцев, поведение этого человека модно было расценивать как попытку суицида. Сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть движение непосредственно под ним. На 22.55 мск ситуация оставалась такой, как на фото. «Фонтанка» направила запрос и обязательно расскажет о финале.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    КАДСтранный человекМужчина бегает по КАД
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