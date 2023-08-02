Странный мужчина бегал по КАД вдоль и поперёк, а сейчас висит на ЗСД

Очень странные дела творились сегодня на севере КАД. По данным «Фонтанки», пришлось даже частично перекрывать движение.

Всё из-за мужчины, поведение которого трудно назвать адекватным. Во-первых, потому что он передвигался по КАД пешком и в разных направлениях — то вдоль, то поперёк. Во-вторых — потому что временами казалось, что под колёса в плотном потоке он бросается специально.

Посмотрите видео, которое публикует вечером 2 августа VK-сообщество «ДТП и ЧП». Место действия — съезд на ЗСД с внутреннего кольца на севере КАД.