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    Шесть беспилотников сбиты под Калугой

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    В четверг, 3 августа, на юго-западе Калужской области силы ПВО сбили беспилотники. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своём телеграм-канале.

    «Сегодня ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито 6 БПЛА», — написал Шапша.

    Никто не пострадал, разрушений нет. Оперативные службы на месте.

    1 августа два беспилотных аппарата были уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Московской области, а один долетел до Москвы и врезался в башню Москвы-Сити «IQ-квартал» (фото крупным планом). Источник ТАСС утверждал, что они направлялись с территории Украины. Подробности смотрите на «Фонтанке».

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