Шесть беспилотников сбиты под Калугой

В четверг, 3 августа, на юго-западе Калужской области силы ПВО сбили беспилотники. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своём телеграм-канале.
«Сегодня ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито
Никто не пострадал, разрушений нет. Оперативные службы на месте.
1 августа два беспилотных аппарата были уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Московской области, а один долетел до Москвы и врезался в башню Москвы-Сити «IQ-квартал» (фото крупным планом). Источник ТАСС утверждал, что они направлялись с территории Украины. Подробности смотрите на «Фонтанке».