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    Источник ТАСС: беспилотники на Москву летели с территории Украины

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    Беспилотные летательные аппараты, сбитые средствами ПВО при попытке совершить атаку на объекты Москвы и Московской области, прибыли с Украины. Об этом ТАСС заявил 1 августа источник в системе ПВО, а также подтвердил источник в экстренных службах.

    «Беспилотники, пытавшиеся атаковать Москву и Подмосковье в ночь на 1 августа, прилетели с территории Украины», — сказал источник.

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    Официального подтверждения этой информации нет, отмечается в сообщении.

    Ранее лидер ЛДПР и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий предположил, что атакующие Москву беспилотники, вероятно, запускает агентурная сеть, действующая на территории России.

    Напомним, ночью 1 августа беспилотник второй раз за два дня врезался в башню Москва-Сити «IQ-квартал» (рассказы очевидцев читайте на «Фонтанке»). Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что поврежден фасад на уровне 21 этажа и нарушено остекление на площади 150 квадратных метров, никто не пострадал. В Минобороны уточнили, аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, врезался в здание. Ещё два украинских аппарата были уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Московской области.

    Как пишет MSK1.RU, после полудня в «IQ-квартал» начали впускать людей, пока маленькими группами и по спискам. Всё утро вход в здание был закрыт.

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