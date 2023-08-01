«Как будто фонариком в глаза посветили». Что происходит в Москве после атаки беспилотника, фото с места

Фото: Роман Красильников / MSK1.RU Поделиться Поделиться





После атаки БПЛА на Москву аэропорт Внуково на некоторое время приостанавливал работу. К 7 часам утра она возобновилась в штатном режиме. Движение на Тестовской улице районе Москва-сити не перекрыто. В воскресенье после похожего инцидента его ограничивали на несколько часов. В то же время, по данным дептранса, для работы оперативных и экстренных служб изменены маршруты движения автобусов м31, м32 и с344.



Ночью 1 августа, напомним, беспилотник второй раз за два дня врезался в башню Москва-сити «IQ-квартал». Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что поврежден фасад на уровне 21 этажа и нарушено остекление на площади 150 квадратных метров, никто не пострадал. Вместе с тем, как пишет MSK1.RU, к комплексу «Москва-сити» приехала машина скорой помощи с носилками. В экстренных службах заявили, что обнаруженные обломки попавшего в башню беспилотника направят на экспертизу.



Фото: Роман Красильников / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Гулявшая в Москве-Сити пара видела удар в башню. Они рассказали MSK1.RU, что перед звуком взрыва заметили вспышку: «Мы тут буквально на лестнице через дорогу были. Дрон пролетел, как будто фонариком в глаза посветили. Сначала вспышка секунд 10, потом громкий звук. Думали, что будет страшнее».



Фото: Роман Красильников / MSK1.RU Фото: Роман Красильников / MSK1.RU Фото: Роман Красильников / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Мужчина, эвакуированный из башни, рассказал изданию: «Башня сильно затряслась, ноги в руки и по пожарной лестнице. В прошлый раз коллега так попал». На месте много машин экстренных служб. Жильцов пропускают в башню через боковой вход. Также начинает собираться толпа людей, которые здесь работают. Все ждут, что будет дальше, пустят ли их, передает корреспондент MSK1.RU с места событий.

Фото: Роман Красильников / MSK1.RU Фото: Роман Красильников / MSK1.RU Поделиться Поделиться





«Рвануло сильно, аж дежурные с МЦК пришли, у них всё с потолка посыпалось, — рассказывает изданию работник метро. — Звук был, как гром. Летели тоже со стороны МЦК. Ребята видели, говорили, что их было два, совсем маленькие».

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