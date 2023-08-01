Повреждения башни в Москва-Сити крупным планом. Слуцкий видит за атаками агентурную сеть

Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Рядом с комплексом «IQ-квартал», в который попал беспилотник, останавливаются люди, чтобы сделать фотографии и видео повреждённого здания. Вход в башню закрыли. О том, что сейчас происходит на месте атаки БПЛА в Москва-Сити, пишет MSK1.RU.



Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Новую атаку прокомментировал депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Вчера справедливороссы провели экстренное совещание на тему защиты Москвы и стратегических объектов страны от БПЛА, и, по словам Гусева, по итогам заседания формируется пакет предложений для правительства Москвы, ФСБ и Минобороны России. На создание дополнительной защиты нужно «всего 2 млрд рублей и полгода», добавил депутат.



Атакующие беспилотники, вероятно, запускает агентурная сеть, действующая на территории России, считает лидер ЛДПР и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. «Безопасность страны — наша общая задача. Уверен, ответ Минобороны России последует незамедлительно», — написал Слуцкий в своём телеграм-канале.

Ночью 1 августа дрон ударил по зданию «IQ-квартала» — комплекса, включающего три башни высотой 22, 33 и 42 этажа с жилыми апартаментами и офисами. Беспилотник уже второй раз попадает в самое высокое здание МФК — Правительственную башню. Она так называется, потому что в ней находятся официальные штаб-квартиры нескольких министерств и ведомств. Фасад башни, как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, поврежден на уровне 21 этажа, там находится офис Минэкономразвития РФ. Корреспондент MSK1.RU отмечает, что осколки повредили и здание напротив, где находится жилая часть комплекса. Эта башня ниже остальных — всего 22 этажа, в ней разбиты несколько окон и фасад.



Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Сотрудники министерств и коммерческих организаций утром приехали на работу, но обнаружили полицейские машины и сигнальные ленты. Людей не пускали. Позже у здания поставили табличку с информацией, что вход закрыт. И работники стали разъезжаться по домам.



Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Напомним, ночью 1 августа, напомним, беспилотник второй раз за два дня врезался в башню Москва-Сити «IQ-квартал». Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что поврежден фасад на уровне 21 этажа и нарушено остекление на площади 150 квадратных метров, никто не пострадал. Рассказы очевидцев читайте на «Фонтанке».



В ночь на 30 июля украинские беспилотники также совершили атаку на столицу. Были повреждены фасады на двух офисных башнях Сити, по данным ТАСС, один человек пострадал в башне «Око-2».

