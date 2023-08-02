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    Минздрав пообещал бесплатную медицинскую помощь пациентам с полисом ОМС. В том числе неотложную

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    Минздрав опроверг необходимость оплачивать часть медицинских услуг, которые включены в госпрограмму оказания бесплатной медицинской помощи. Сообщения о том, что часть помощи станет платной, распространили 2 августа СМИ и соцсети.

    Гражданам России вся необходимая медицинская помощь оказывается бесплатно по полису ОМС, говорится в сообщении Минздрава. Приводятся слова помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова: «Для обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное оказание медицинской помощи Правительство Российской Федерации ежегодно утверждает Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на очередной год и на плановый период. Программа предусматривает, в том числе, оказание специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь».

    Ранее в российских пабликах сообщалось со ссылкой на адвоката Ирину Гриценко, что с вступлением в силу постановления правительства РФ № 736 с правилами оказания платных услуг в медицинских учреждениях, в клиниках могут потребовать плату за вызов скорой в ситуации, не угрожающей жизни, за лекарства, медизделия и лечебное питание, не закупленное за счет бюджетных ассигнований медицинскими учреждениями.

    Подробно в том, что на самом деле изменили новые правила, «Фонтанка» разбиралась здесь.

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