Минздрав пообещал бесплатную медицинскую помощь пациентам с полисом ОМС. В том числе неотложную

Минздрав опроверг необходимость оплачивать часть медицинских услуг, которые включены в госпрограмму оказания бесплатной медицинской помощи. Сообщения о том, что часть помощи станет платной, распространили 2 августа СМИ и соцсети.



Гражданам России вся необходимая медицинская помощь оказывается бесплатно по полису ОМС, говорится в сообщении Минздрава. Приводятся слова помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова: «Для обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное оказание медицинской помощи Правительство Российской Федерации ежегодно утверждает Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на очередной год и на плановый период. Программа предусматривает, в том числе, оказание специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь».