Платная/бесплатная медицинская помощь. Почему ничего не изменится в ее оказании с 1 сентября

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Постановление правительства РФ № 736 с новыми правилами оказания платных медицинских услуг вступает в силу 1 сентября 2023 года. Оно всполошило СМИ и соцсети, потому что читается как индульгенция на взимание платы с пациентов за медицинскую помощь — ту, что до сих пор мы получали в рамках «Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».



«Фонтанка» разобралась, что изменили новые правила в сравнении с действующими из аналогичного и отмененного постановления правительства от 2012 года «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».



«Караул, бесплатную скорую отменили»

В новых правилах самое большое внимание привлек пункт 8 — «Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы, имеют право оказывать платные медицинские услуги».

Неотложную помощь можно оказывать платно. Об этом сказано в подпункте г: «При самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, которые предусмотрены статьей 21 ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также за исключением оказания медицинской помощи в экстренной форме».



В сравнении с предыдущими правилами из этой нормы убрали неотложную форму помощи, которая наряду с экстренной была исключением. Но это не значит, что за вызов бригады надо платить. Закон № 323 можно назвать конституцией для системы здравоохранения страны. А в нем никаких изменений в правилах оказания неотложной помощи не предусмотрено. Это первое.

Второе. Любой вид платной помощи предполагает заключение договора об оказании платной медицинской услуги. Значит ли это, что, вызывая скорую, чтобы получить неотложную помощь, будь то городская станция СП или ОСМП при поликлинике, надо предварительно заключить договор с медицинской организацией: прежде чем набрать «03» или «112», надо прийти на станцию скорой помощи, заключить договор, вернуться домой и вызвать бригаду? Как пояснили «Фонтанке» сотрудники службы скорой помощи, это правило написано не для служб на колесах. Вызывать скорую при обострении хронического заболевания, даже если оно не угрожает жизни, по-прежнему можно бесплатно. Потому что ну какой пациент поймет, угрожают ли его жизни острые боли в животе, даже если у него в анамнезе, допустим, язвенная болезнь желудка. Это и в стационаре не всегда сразу можно понять.



Речь идет о самостоятельном обращении в поликлинику с неотложными показаниями или в стационар: если вас не доставила скорая или вы прибыли без направления из поликлиники — самоходом, то больница или амбулаторное учреждение имеет право оказать помощь платно.

Имеет право. Прежде не во всех государственных учреждениях даже по желанию пациента можно было получить платную помощь. Теперь она разрешена. Но при этом никаких кардинальных изменений не произошло. Бригаду скорой вы вызываете по тем же номерам телефона, на тех же условиях. Но если в поликлинике нет кабинета неотложной помощи, вам сегодня надо попасть к лор-врачу, а номерков нет, можно воспользоваться платной услугой. Конечно, в случае, если в поликлинике ее организуют.



Больницы будут взимать плату за индивидуальные посты. А раньше они были бесплатными?

Больницы получили право на «установление индивидуального поста медицинского наблюдения при оказании медицинской помощи в стационарных условиях при отсутствии медицинских показаний к установлению индивидуального поста медицинского наблюдения (подпункт А пункта 8).

В действующем законодательстве нет четкого определения, кому и когда полагается индивидуальный пост. До сих пор при молчаливом согласии руководителей больниц родственники пациентов оплачивали круглосуточных сиделок по договорам с коммерческими организациями, которые предоставляют такую услугу, либо родственники сами оплачивали сотрудникам больницы дополнительную нагрузку по уходу за тяжелым пациентом «в карман». Новая редакция постановления позволяет больнице организовать этот вид помощи с оплатой в больничную кассу, если необходимость в индивидуальном посте не подтверждена решением врачебной комиссии.



По сути, никаких изменений нет и не будет, если больницы не организуют собственные службы сиделок. Им это надо?

Когда лекарства и медизделия — за деньги пациента

Много мифов породили два положения постановления — о лекарствах, лечебном питании и медизделиях из-за кривой формулировки.

По новому постановлению, у медицинского учреждения нет обязанности по назначению и применению по медицинским показаниям лекарственных препаратов, не входящих в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов), если это не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарств, входящих в перечень, а также лекарств, не закупаемых за счет бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.



Практически такая же формулировка используется в части, касающейся медизделий: «Применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не закупаемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и не подлежащих оплате в рамках программы (госгарантий)».

По этим двум вопросам врачи и руководители клиник ждут разъяснений от Минздрава и Федерального фонда ОМС. Поскольку непонятно, имеет ли право пациент, получая помощь в рамках программы ОМС и по ее тарифам, обеспечить свое лечение препаратами или, например, протезами по своему желанию — не теми, что закуплены клиникой. До сих пор в системе ОМС это считалось «двойным финансированием» услуги: если клиники допускали такое, они наказывались. Учитывая, что в постановлении нет информации о внесении изменений в Закон «Об обязательном медицинском страховании», можно сделать вывод, что правила остаются теми же, что были прежде. И обращать внимание на формулировку «не закупаемых за счет бюджетных ассигнований» не следует, потому что, как и в предыдущем постановлении, в пункте 10 сказано, что при предоставлении платных медицинских услуг помощь оказывается на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов медицинской помощи, утверждаемых Минздравом РФ.



То есть учреждение обязано закупать все, что требуется для оказания конкретного вида медицинской помощи в соответствии с этими нормами. А если требуется что-то сверх этого, то с него взятки гладки — особенные условия (лекарства, медизделия, лечебное питание), необходимые пациенту, клиника может обеспечить только через врачебную комиссию. Если показаний для выполнения этих условий нет, а пациент хочет установить, например, кардиостимулятор другой модификации, отличной от той, что есть в больнице, он оплачивает все лечение — от операции и пребывания на койке до собственно кардиостимулятора.

Анонимов всегда лечили платно

Остальные прописанные в новых правилах положения ничего не меняют в организации медицинской помощи по программе государственных гарантий.

Как сегодня, так и с 1 сентября за свой счет пациенту с полисом обязательного медицинского страхования ее надо оплачивать:



Не застрахованным в системе ОМС иностранцам и россиянам.

Обращающимся за медицинской помощью (диагностика и лечение) не по назначению врача, а по собственному желанию.

Обращающимся за медицинской помощью анонимно.

В итоге все, что касается платности в здравоохранении — в правилах прописано право медицинского учреждения на оказание медпомощи за средства пациента. Если раньше он не мог по каким-то причинам по желанию оплатить неотложную помощь, в которой нуждался, то теперь он может это сделать.



Другое дело, что система здравоохранения с каждым годом все больше и больше недофинансируется. А потому и власти, и сами клиники заинтересованы в росте объемов платных услуг, которые покрывают, по сути, недостаток бюджетных средств.

Пока писался материал, Минздрав опубликовал опровержение информации, заполонившей сегодня СМИ: «Гражданам России вся необходимая медицинская помощь оказывается бесплатно по полису ОМС».



Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

