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    Школьные библиотеки новых регионов РФ получат книги Захара Прилепина

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    В новых регионах России школьные библиотеки получат книги, в частности, писателя Захара Прилепина. Об этом в среду, 2 августа, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляцию проводила пресс-служба Кремля.

    Для младшей школы — произведения Агнии Барто, Константина Паустовского, Самуила Маршака, басни Ивана Крылова и сборники русских народных сказок. Для основной школы — Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Толстой, Чехов, стихи Гамзатова, военная поэзия Твардовского.

    «Для старших классов это Достоевский, Островский, Булгаков, Цветаева и Ахматова, Мандельштам, Бродский. Из современных авторов, например, Захар Прилепин», — заявил министр Кравцов.

    Общее количество книг, которые передадут в школьные библиотеки, составит почти два миллиона экземпляров.

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    Сергей КравцовЗахар ПрилепинНовые регионы
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