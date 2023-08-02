Школьные библиотеки новых регионов РФ получат книги Захара Прилепина

В новых регионах России школьные библиотеки получат книги, в частности, писателя Захара Прилепина. Об этом в среду, 2 августа, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляцию проводила пресс-служба Кремля.



Для младшей школы — произведения Агнии Барто, Константина Паустовского, Самуила Маршака, басни Ивана Крылова и сборники русских народных сказок. Для основной школы — Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Толстой, Чехов, стихи Гамзатова, военная поэзия Твардовского.



«Для старших классов это Достоевский, Островский, Булгаков, Цветаева и Ахматова, Мандельштам, Бродский. Из современных авторов, например, Захар Прилепин», — заявил министр Кравцов.

