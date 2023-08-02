Софийскую ограничат до конца августа, а Дыбенко и Большую Морскую — до осени

С 4 августа ремонт дороги, работы на сетях и временные ограждения изменят схему движения в центре Петербурга, а также Адмиралтейском, Невском и Пушкинском районах. Об этом 2 августа предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



Самые длительные изменения ждут Большую Морскую улицу. Из-за установки временных ограждений там до 19 ноября ограничат движение у дома 47, литера А . Также, напомним, до 1 5 октября 2024 года ограничен проезд по Большой Морской от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади.