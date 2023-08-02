Софийскую ограничат до конца августа, а Дыбенко и Большую Морскую — до осени

С 4 августа ремонт дороги, работы на сетях и временные ограждения изменят схему движения в центре Петербурга, а также Адмиралтейском, Невском и Пушкинском районах. Об этом
Самые длительные изменения ждут Большую Морскую улицу. Из-за установки временных ограждений там до
До 16 октября ограничат движение по улице Дыбенко у Товарищеского проспекта. Там реконструируют инженерные сети. Из-за работ, напомним, 3 августа будет ограничен проезд по Товарищескому от улицы Дыбенко до улицы Подвойского.
В Пушкинском районе водителей теснит ремонт дороги на участке Софийской улицы от Колпинского шоссе до КАД, с 4 по
А в центре, тоже для ремонта дорожного покрытия, до