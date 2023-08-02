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    Софийскую ограничат до конца августа, а Дыбенко и Большую Морскую — до осени

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    С 4 августа ремонт дороги, работы на сетях и временные ограждения изменят схему движения в центре Петербурга, а также Адмиралтейском, Невском и Пушкинском районах. Об этом 2 августа предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    Самые длительные изменения ждут Большую Морскую улицу. Из-за установки временных ограждений там до 19 ноября ограничат движение у дома 47, литера А. Также, напомним, до 15 октября 2024 года ограничен проезд по Большой Морской от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    До 16 октября ограничат движение по улице Дыбенко у Товарищеского проспекта. Там реконструируют инженерные сети. Из-за работ, напомним, 3 августа будет ограничен проезд по Товарищескому от улицы Дыбенко до улицы Подвойского.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Пушкинском районе водителей теснит ремонт дороги на участке Софийской улицы от Колпинского шоссе до КАД, с 4 по 23 августа на Софийской ограничат движение от улицы Труда до КАД.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А в центре, тоже для ремонта дорожного покрытия, до 13 августа ограничат движение по Кленовой улице в направлении от Замковой улицы к Манежной площади. Объехать участок можно будет по Инженерной, Садовой, Итальянской и Караванной улицам.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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