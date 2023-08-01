На перекрестках Заневского и Обуховской Обороны добавят пробок, а улицу Руставели ждут несколько работ сразу

Работы на сетях и светофорах, ремонт дороги и трамвайных путей с 3 августа обеспечат новые ограничения движения в восьми районах Петербурга. Об этом 1 августа предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Адмиралтейский район До 14 августа ограничат движение по Ново-Московскому мосту. Переправу ждет реконструкция.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Выборгский район До 5 августа для реконструкции инженерных сетей закроют проезд по Воронцову переулку от проспекта Тореза до улицы Жака Дюкло. Объехать участок можно будет по Яковской улице.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Калининский район Из-за ремонта трамвайных путей до 9 августа будет закрыто движение транспорта по боковому проезду у дома 45 по улице Руставели (проезд к АЗС «Газпромнефть»).

А ремонт дорожного покрытия на улице Руставели внесет изменения в схему движения на двух ее участках: до 5 августа ограничат проезд от Киришской улицы до проспекта Науки;

до 11 августа — от Пискаревского проспекта до проспекта Просвещения.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Красногвардейский район До 20 сентября ограничат движение на перекрестке Заневского проспекта и проспекта Энергетиков. Там проведут реконструкцию светофора.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Курортный район Ремонт дороги больше, чем на месяц изменит схему движения в Белоострове. До 8 сентября ограничат проезд по Новому шоссе от Зеленогорского шоссе до съезда ЗСД, включая перекрестки.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Невский район

До 30 августа из-за работ по реконструкции светофора ограничат движение на перекрестке проспекта Обуховской Обороны и улицы Ткачей. Напомним, что до 31 августа также ограничено движение на перекрестке проспекта с улицей Ольги Берггольц.

А для реконструкции инженерных сетей 3 августа ограничат проезд по Товарищескому проспекту от улицы Дыбенко до улицы Подвойского.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Петродворцовый район В Петергофе с 3 по 5 августа ограничат движение у дома 106 по Солнечной улице. Там будут менять водопропускную трубу.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Центральный район До 25 сентября 2024 года будет ограничено движение у дома 18 литера А по улице Константина Заслонова. Проезд там сузят временные ограждения.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



