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    На перекрестках Заневского и Обуховской Обороны добавят пробок, а улицу Руставели ждут несколько работ сразу

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    Работы на сетях и светофорах, ремонт дороги и трамвайных путей с 3 августа обеспечат новые ограничения движения в восьми районах Петербурга. Об этом 1 августа предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    Адмиралтейский район

    До 14 августа ограничат движение по Ново-Московскому мосту. Переправу ждет реконструкция.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Выборгский район

    До 5 августа для реконструкции инженерных сетей закроют проезд по Воронцову переулку от проспекта Тореза до улицы Жака Дюкло. Объехать участок можно будет по Яковской улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Калининский район

    Из-за ремонта трамвайных путей до 9 августа будет закрыто движение транспорта по боковому проезду у дома 45 по улице Руставели (проезд к АЗС «Газпромнефть»).

    А ремонт дорожного покрытия на улице Руставели внесет изменения в схему движения на двух ее участках:

    • до 5 августа ограничат проезд от Киришской улицы до проспекта Науки;
    • до 11 августа — от Пискаревского проспекта до проспекта Просвещения.
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    Красногвардейский район

    До 20 сентября ограничат движение на перекрестке Заневского проспекта и проспекта Энергетиков. Там проведут реконструкцию светофора.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Курортный район

    Ремонт дороги больше, чем на месяц изменит схему движения в Белоострове. До 8 сентября ограничат проезд по Новому шоссе от Зеленогорского шоссе до съезда ЗСД, включая перекрестки.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Невский район

    До 30 августа из-за работ по реконструкции светофора ограничат движение на перекрестке проспекта Обуховской Обороны и улицы Ткачей. Напомним, что до 31 августа также ограничено движение на перекрестке проспекта с улицей Ольги Берггольц.

    А для реконструкции инженерных сетей 3 августа ограничат проезд по Товарищескому проспекту от улицы Дыбенко до улицы Подвойского.

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    Петродворцовый район

    В Петергофе с 3 по 5 августа ограничат движение у дома 106 по Солнечной улице. Там будут менять водопропускную трубу.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Центральный район

    До 25 сентября 2024 года будет ограничено движение у дома 18 литера А по улице Константина Заслонова. Проезд там сузят временные ограждения.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
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