Премьер-министр Италии подала в суд на вокалиста Placebo после его резких слов во время концерта

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подала иск против вокалиста британской группы Placebo Брайана Молко за клевету. Об этом в среду, 2 августа, сообщает итальянская газета La Stampa.

Адвокаты главы правительства Италии указывают на эпизод, который произошел во время концерта Placebo в Турине 10 июля — вокалист со сцены назвал Мелони «фашисткой, расисткой и нацисткой».



Прокуратура Турина уже начала расследование по статье о нарушении общественного порядка. Теперь к этому прибавился иск от премьер-министра Италии Мелони.