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    Потоп на перекрёстке. Проспект Ветеранов петербуржцы переходят вброд

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    На Юго-Западе Петербурга появился водоём явно коммунального генеза. Холодной водой затопило перекрёсток проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. Видео локального наводнения прислал в редакцию читатель «Фонтанки».

    Судя по этим кадрам, автомобили преодолевают затопленный участок без видимых проблем. А вот пешеходам приходится форсировать проспект Ветеранов по «зебре» фактически вброд.

    читатель «Фонтанки»

    Оказалось, трубы не выдержали проверки на прочность. Хорошо, что испытания были не тепловые — температура воды не превышает 40 градусов, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть». Технологическое нарушение вскрылось во время испытаний. Подачу воды остановили, сейчас ее откачивают с проезжей части.

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