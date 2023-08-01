Потоп на перекрёстке. Проспект Ветеранов петербуржцы переходят вброд

На Юго-Западе Петербурга появился водоём явно коммунального генеза. Холодной водой затопило перекрёсток проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. Видео локального наводнения прислал в редакцию читатель «Фонтанки».
Судя по этим кадрам, автомобили преодолевают затопленный участок без видимых проблем. А вот пешеходам приходится форсировать проспект Ветеранов по «зебре» фактически вброд.
читатель «Фонтанки»
Оказалось, трубы не выдержали проверки на прочность. Хорошо, что испытания были не тепловые — температура воды не превышает 40 градусов, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть». Технологическое нарушение вскрылось во время испытаний. Подачу воды остановили, сейчас ее откачивают с проезжей части.