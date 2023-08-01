Дождь и радуга пронеслись над Финским заливом. Посмотрите на вид с камер Лахта Центра

Вчерашний летний дождь запечатлели камеры Лахта Центра. Их опубликовали во вторник, 1 августа, в группе петербургского небоскреба.
Посмотрите, как над городом и Финским заливом пронеслись дождь, радуга и солнце.
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Вчерашний летний дождь запечатлели камеры Лахта Центра. Их опубликовали во вторник, 1 августа, в группе петербургского небоскреба.
Посмотрите, как над городом и Финским заливом пронеслись дождь, радуга и солнце.
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