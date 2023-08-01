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    Дождь и радуга пронеслись над Финским заливом. Посмотрите на вид с камер Лахта Центра

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    2 комментария

    Вчерашний летний дождь запечатлели камеры Лахта Центра. Их опубликовали во вторник, 1 августа, в группе петербургского небоскреба.

    Lakhta Center / Лахта Центр

    Посмотрите, как над городом и Финским заливом пронеслись дождь, радуга и солнце.

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    Комментарии 2

    never mind01 Авг 2023 в 17:46
    Красиво.
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