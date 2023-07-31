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    Над Петербургом сгущаются тучи: финальные аккорды дождя

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Атмосферный фронт с дождями завис над Петербургом, растянулся от Зеленогорска до Пушкина, следует из карты осадков от «Яндекса».

    Фото: «Яндекс. Погода»
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    Согласно данным сервиса, вечером 31 июля в Петербурге будет дождливо, но скоро всё изменится. По данным Северо-Западного УГМС, ночью в Петербурге местами еще будет кратковременный дождь и слабый туман, а днем уже без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +25...+27°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

    Как писала «Фонтанка», в среду будет уже особенно жарко.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: «Яндекс. Погода»

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