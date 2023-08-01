БПЛА вновь атаковали Москву — в Кремле назвали это «очевидной угрозой»: новости СВО за 1 августа

Башни «Москва-Сити» снова стали целью беспилотников Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 1 августа.

Беспилотники атаковали башни в «Москва-Сити» Ночью 1 августа беспилотники вновь атаковали Москву. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, в результате пострадал один из этажей в башне «IQ-квартал». — Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО, — заявил Сергей Собянин. — Один долетел до той же башни в «Сити», что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 17-го этажа.



Москва 24 / T.me

В Минобороны РФ отчитались о ликвидации трех беспилотников. Два из них уничтожили в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области, еще один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Из-за атаки БПЛА временно закрывали аэропорт Внуково. Дмитрий Песков, комментируя ночную атаку дронов, заявил, что угроза атак по Москве «очевидна, но меры принимаются».

Предыдущая атака беспилотников на Москву произошла 30 июля. БПЛА повредили фасады двух офисных зданий «Москва-Сити», о чем заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Лукашенко опроверг заявления о том, что ЧВК «Вагнер» выдвинулись к Польше В конце июля польские СМИ распространили заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который говорил, что более сотни наемников ЧВК «Вагнер» двинулись со стороны Белоруссии к Сувалкскому коридору. По его мнению, таким образом ЧВК готовится к «гибридному» нападению на Польшу.

В ответ президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцы «Вагнера» не выдвигались к границе с Польшей — сейчас они «передают боевой опыт белорусским солдатам, сосредоточенным в Бресте и Гродно». — Вдруг слышу недавно, взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» в 100 человек сюда не перемещалось, — передает слова Лукашенко «БелТА».



Напомним, что ЧВК «Вагнер» находится на территории Белоруссии, где регулярно проводит учения с армией страны. Недавно вагнеровцы приостановили вербовку новых бойцов в свои ряды.

Минобороны России заявило о попытке атаки гражданских судов в Черном море Министерство обороны заявило, что Украина попыталась атаковать тремя полупогружными безэкипажными катерами гражданские суда, которые следовали по проливу Босфор в юго-западной части Черного моря.

— Кораблями Военно-морского флота России, сопровождавшими морской транспорт, все катера были своевременно обнаружены и уничтожены, — заявили в ведомстве.



В свою очередь, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не предпринимал попыток атаковать гражданские суда в Черном море.

— Украина не нападала, не нападает и не будет нападать на гражданские суда, как и на любые другие гражданские объекты, — передает его слова издание Reuters.

Приложение «Тинькофф банка» удалили из Google Play Мобильное приложение банка «Тинькофф» стало недоступно для скачивания в Google Play. В то же время приложения «Тинькофф Инвестиции» и «Тинькофф Мобайл» по-прежнему доступны для установки.

В банке прокомментировали ситуацию. В телеграм-канале «Тинькофф» уверили, что доступ останется у всех, кто уже скачал приложение.



— Уже скачанные приложения продолжат работать в обычном режиме. Новым клиентам настроить доступ к дистанционному обслуживанию поможет представитель «Тинькофф» на встрече для получения банковской карты или другого продукта, — говорится в сообщении.

Напомним, что многие крупные российские банки пропали из App Store и Google Play еще в апреле 2022 года.

Рэпера Лигалайза проверят на дискредитацию ВС РФ Прокуратура Москвы проверит рэпера Лигалайза (Андрея Мельникова). Его подозревают в дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Причиной проверки стал клип к треку Лигалайза «Мир!! Вашему!! Дому!!» Проверка продлится до конца августа и в случае необходимости будет продлена. Видеоряд клипа собран из множества кадров, среди которых есть снимки и видео, которые ранее Министерство обороны РФ называло фейками.

Захар Прилепин назначен заместителем командира полка Росгвардии Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин, раненный при попытке покушения в мае, получил должность заместителя командира полка Росгвардии «Оплот». Как заявил политик в своем телеграм-канале, он вернется в строй после выздоровления.

«Созданный нами с легендарным ополченцем первой волны полковником Сергеем Завдовеевым батальон Росгвардии «Оплот» расширяется до полка и получает тяжелое вооружение. Я получил должность заместителя командира полка и по излечении вернусь в строй», — написал Захар Прилепин.

Покушение на Захара Прилепина было совершено в Нижнем Новгороде 6 мая. Автомобиль, в котором находился политик, взорвался, в результате чего погиб водитель. Сам Прилепин получил множественные ранения и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

С монумента «Родина-мать» в Киеве демонтировали герб СССР

Герб Советского Союза был демонтирован с монумента «Родина-мать» в Киеве. Как сообщает украинское агентство УНИАН, теперь работники могут приступить к дальнейшим работам — они планируют установить на монумент украинский трезубец.

Работы, начатые 30 июля, планируют закончить к 24 августа — Дню независимости Украины. После этого монумент намерены переименовать в «Украину-мать».