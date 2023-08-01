Боязнь детских площадок и недоверие к взрослым. В Петербурге суд наказал рублем мужчину, поколотившего школьника

В Петербурге суд оценил моральные страдания школьника, который подвергся спонтанному нападению на детской площадке.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга
Полиция задержала нападавшего. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о побоях. И мировой суд уже вынес приговор: наказание в виде исправительных работ на 10 месяцев, плюс в доход государства мужчина обязан отчислять 10% ежемесячного заработка.
На заседание по рассмотрению иска ответчик не пришел.
А вот законный представитель рассказал, что ребенок после инцидента пережил страх за свою жизнь. У него развилась боязнь гулять на детских площадках и недоверие к поступкам взрослых. Нанесенный моральный ущерб он оценил в 200 тысяч рублей.
Суд удовлетворил иск в полном объеме.