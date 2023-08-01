Боязнь детских площадок и недоверие к взрослым. В Петербурге суд наказал рублем мужчину, поколотившего школьника

В Петербурге суд оценил моральные страдания школьника, который подвергся спонтанному нападению на детской площадке.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 1 августа , за семиклассника выступал законный представитель. Он рассказал, что в апреле 2022 года мальчик подвергся необоснованному нападению со стороны взрослого. Нетрезвый мужчина нанес ему не менее десяти ударов кулаками по голове.



Полиция задержала нападавшего. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о побоях. И мировой суд уже вынес приговор: наказание в виде исправительных работ на 10 месяцев, плюс в доход государства мужчина обязан отчислять 10% ежемесячного заработка.

