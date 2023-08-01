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    Боязнь детских площадок и недоверие к взрослым. В Петербурге суд наказал рублем мужчину, поколотившего школьника

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    В Петербурге суд оценил моральные страдания школьника, который подвергся спонтанному нападению на детской площадке.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 1 августа, за семиклассника выступал законный представитель. Он рассказал, что в апреле 2022 года мальчик подвергся необоснованному нападению со стороны взрослого. Нетрезвый мужчина нанес ему не менее десяти ударов кулаками по голове.

    Полиция задержала нападавшего. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о побоях. И мировой суд уже вынес приговор: наказание в виде исправительных работ на 10 месяцев, плюс в доход государства мужчина обязан отчислять 10% ежемесячного заработка.

    На заседание по рассмотрению иска ответчик не пришел.

    А вот законный представитель рассказал, что ребенок после инцидента пережил страх за свою жизнь. У него развилась боязнь гулять на детских площадках и недоверие к поступкам взрослых. Нанесенный моральный ущерб он оценил в 200 тысяч рублей.

    Суд удовлетворил иск в полном объеме.

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