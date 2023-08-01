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    Турция резко снизила импорт из России. Теперь как до санкций

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    Импорт российской продукции в Турцию сократился до досанкционного уровня, следует из анализа РБК на основе данных TurkStat — статистического ведомства страны.

    Как сообщает 1 августа агентство, например, импорт российских товаров в Турцию в долларовом выражении в июне упал на 43% к июню 2022 года и на 36% к маю. Это минимум с 2021 года. А поставки нефти, нефтепродуктов, угля, природного газа из России сократились на 20% к прошлому месяцу.

    Ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко в разговоре с РБК отметил, снижение доли России в импорте в Турцию с 16,1% в июне 2022 года до 11,2% в июне 2023 года полностью связано с ценами на энергоресурсы. Цены на них с максимумов прошлого лета упали на 40% — примерно в той же степени снизился и импорт Турции из России.

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    ИмпортТурцияРоссия
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