Турция резко снизила импорт из России. Теперь как до санкций

Импорт российской продукции в Турцию сократился до досанкционного уровня, следует из анализа РБК на основе данных TurkStat — статистического ведомства страны.



Как сообщает 1 августа агентство, например, импорт российских товаров в Турцию в долларовом выражении в июне упал на 43% к июню 2022 года и на 36% к маю. Это минимум с 2021 года. А поставки нефти, нефтепродуктов, угля, природного газа из России сократились на 20% к прошлому месяцу.

Ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко в разговоре с РБК отметил, снижение доли России в импорте в Турцию с 16,1% в июне 2022 года до 11,2% в июне 2023 года полностью связано с ценами на энергоресурсы. Цены на них с максимумов прошлого лета упали на 40% — примерно в той же степени снизился и импорт Турции из России.