Они переместились. Сбой в матрице с машинами ГИБДД переехал со Шпалерной на площадь Островского

Необычную картину заметили горожане днем 31 июля в центре Петербурга. Больше десятка машин ГИБДД собрались, как на построение, перед Александринским театром.
«Фонтанка.ру»
Кадрами с места поделился с «Фонтанкой» очевидец. Автомобили ДПС с включенными проблесковыми маячками выстроились в готовности на площади Островского, на парковке вдоль Екатерининского сквера. Напротив видно один автомобиль полиции. С чем связано неожиданное собрание, не известно.
Похожую картину на минувшей неделе автомобилисты наблюдали на Шпалерной улице. Тогда, по данным «Фонтанки», смотр был связан с предстоявшими в городе мероприятиями, в том числе саммитом Россия - Африка, который прошел 27-28 июля.