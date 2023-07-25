    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, ю-з

    750мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.49eur100.36

    Фото дня: на Шпалерной машины ГИБДД выстроились, будто перед финальной битвой

    9853
    26 комментариев
    Фото: читатель Владимир
    ПоделитьсяПоделиться

    Необычную картину наблюдали автомобилисты утром 25 июля в центре Петербурга. Шпалерная улица была буквально заставлена автомобилями ГИБДД. Об увиденном «Фонтанке» рассказал читатель Владимир.

    Выглядит своего рода смотр и правда впечатляюще. То ли в GTA произошел сбой, то ли начинается финальная битва.

    Фото: читатель Владимир
    ПоделитьсяПоделиться

    Официально причину скопления машин дорожной полиции не комментируют. Можно лишь предполагать, что связано это с предстоящими в Петербурге мероприятиями. В частности, российско-африканским саммитом.

    На сотрудников ГИБДД в ближайшие дни ляжет задача в том числе разруливать скопления, образовавшиеся в результате перекрытий. Плановых и не очень. О том, где точно будут закрывать и ограничивать движение, читайте здесь.

    Фото: читатель Владимир
    Фото: читатель Владимир

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ГИБДДСмотр
    ЛАЙК3
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ23
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 26

    Гость25 Июл 2023 в 13:17
    На все это деньги есть!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    26
    close