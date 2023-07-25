Фото дня: на Шпалерной машины ГИБДД выстроились, будто перед финальной битвой

Необычную картину наблюдали автомобилисты утром
Выглядит своего рода смотр и правда впечатляюще. То ли в GTA произошел сбой, то ли начинается финальная битва.
Официально причину скопления машин дорожной полиции не комментируют. Можно лишь предполагать, что связано это с предстоящими в Петербурге мероприятиями. В частности, российско-африканским саммитом.
На сотрудников ГИБДД в ближайшие дни ляжет задача в том числе разруливать скопления, образовавшиеся в результате перекрытий. Плановых и не очень. О том, где точно будут закрывать и ограничивать движение, читайте здесь.