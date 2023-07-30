В Петербурге обокрали сразу трех участников саммита Россия — Африка

Под занавес саммита Россия — Африка в Петербурге обокрали сразу трех участников форума. Все трое обратились в полицию. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 июля.
Так, менеджер компании Platon Gas Oil из Ганы обнаружил, что в его номере в гостинице Park inn кто-то похозяйничал.
У гражданина Аргентины тоже обчистили номер. Поселился он в отеле KRAVT Nevsky на улице Александра Невского. В субботу оттуда исчезли доллары и евро, в пересчете на рубли — почти 200 тысяч. Также вор унес пять банковских карт. Возбуждено уголовное дело.
У гражданки Бурунди неизвестный украл из такси смартфон.
«Фонтанка» писала, как перед началом саммита Россия — Африка в Московском районе обокрали посла России в Замбии. Подозреваемого нашли в течение нескольких часов.