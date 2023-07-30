    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, зап

    755мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.98eur99.96
    ТЕМА ДНЯ

    Парад ВМФ в Петербурге. Онлайн

    В Петербурге обокрали сразу трех участников саммита Россия — Африка

    6615
    39 комментариев

    Под занавес саммита Россия — Африка в Петербурге обокрали сразу трех участников форума. Все трое обратились в полицию. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 июля.

    Так, менеджер компании Platon Gas Oil из Ганы обнаружил, что в его номере в гостинице Park inn кто-то похозяйничал. 33-летний Осей заявил в полицию о краже. Мужчина уточнил, что с 28 по 29 июля неизвестный похитил из номера гостиницы на Кораблестроителей доллары и евро, в пересчете на рубли получилось чуть больше 100 тысяч. Вор вытащил купюры из пакета. Следственно-оперативная группа прибыла на место и изъяла всё, что может помочь в поиске злоумышленника. Возбуждено уголовное дело о краже.

    У гражданина Аргентины тоже обчистили номер. Поселился он в отеле KRAVT Nevsky на улице Александра Невского. В субботу оттуда исчезли доллары и евро, в пересчете на рубли — почти 200 тысяч. Также вор унес пять банковских карт. Возбуждено уголовное дело.

    У гражданки Бурунди неизвестный украл из такси смартфон. 58-летняя участница саммита приехала на шопинг в Outlet Village Pulkovo и случайно забыла свой «Самсунг» в машине. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока решается.

    «Фонтанка» писала, как перед началом саммита Россия — Африка в Московском районе обокрали посла России в Замбии. Подозреваемого нашли в течение нескольких часов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ44
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 39

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    39
    close