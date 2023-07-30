В Петербурге обокрали сразу трех участников саммита Россия — Африка

Под занавес саммита Россия — Африка в Петербурге обокрали сразу трех участников форума. Все трое обратились в полицию. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 июля.



Так, менеджер компании Platon Gas Oil из Ганы обнаружил, что в его номере в гостинице Park inn кто-то похозяйничал. 33-летний Осей заявил в полицию о краже. Мужчина уточнил, что с 28 по 29 июля неизвестный похитил из номера гостиницы на Кораблестроителей доллары и евро, в пересчете на рубли получилось чуть больше 100 тысяч. Вор вытащил купюры из пакета. Следственно-оперативная группа прибыла на место и изъяла всё, что может помочь в поиске злоумышленника. Возбуждено уголовное дело о краже.