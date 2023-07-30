Над Адмиралтейством подняли флаг советского ВМФ. Парад завершился торжественным маршем

Около трех тысяч военнослужащих прошли торжественным строем по Адмиралтейской набережной, тем самым завершая парад, посвященный Дню Военно-Морского флота. Президент Владимир Путин покинул Сенатскую площадь.

Как передает корреспондент «Фонтанки» 30 июля, перед прохождением кораблей на шпиле восточной башни Адмиралтейства был поднят орденский военно-морской флаг СССР крейсера «Аврора». Это можно назвать нововведением, так как в прошлом году на этом месте был флаг ВМФ России.

Ранее ветераны флота публично высказывали сожаление, что корабль номер один не задействуют в парадных мероприятиях, хотя фактически именно с «Авроры» в 2016 году и началась традиция главных военно-морских парадов в Петербурге.



После марша Владимир Путин покинул Сенатскую площадь, предварительно попрощавшись с оставшимися на парад участниками саммита Россия — Африка.