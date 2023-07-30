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    Парад ВМФ в Петербурге. Онлайн

    Над Адмиралтейством подняли флаг советского ВМФ. Парад завершился торжественным маршем

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    Около трех тысяч военнослужащих прошли торжественным строем по Адмиралтейской набережной, тем самым завершая парад, посвященный Дню Военно-Морского флота. Президент Владимир Путин покинул Сенатскую площадь.

    Как передает корреспондент «Фонтанки» 30 июля, перед прохождением кораблей на шпиле восточной башни Адмиралтейства был поднят орденский военно-морской флаг СССР крейсера «Аврора». Это можно назвать нововведением, так как в прошлом году на этом месте был флаг ВМФ России.

    Ранее ветераны флота публично высказывали сожаление, что корабль номер один не задействуют в парадных мероприятиях, хотя фактически именно с «Авроры» в 2016 году и началась традиция главных военно-морских парадов в Петербурге.

    После марша Владимир Путин покинул Сенатскую площадь, предварительно попрощавшись с оставшимися на парад участниками саммита Россия — Африка.

    В Главном военно-морском параде приняли участие около 30 кораблей, катеров и подлодок ВМФ. В прохождении по акватории Невы и Финского залива задействовали катера МЧС и ФСБ, а также корабль погрануправления. К праздничным мероприятиям привлечены парусные суда, это увеличивает общую численность участников до 45 единиц.

    В парадном строю у Сенатской площади прошли катера проекта «Грачонок», десантные катера «Алексей Баринов» (с ботиком Петра I борту), «Иван Пасько», патрульные типа «Раптор», малые ракетные корабли «Советск» и «Углич» и базовый тральщик «Павел Хенов».

    В кронштадтской части парада участвовали малые противолодочные корабли «Уренгой», «Зеленодольск», ракетные «Одинцово», «Град», корветы «Стойкий», «Сообразительный», учебный корабль «Смольный», а также большие десантный «Иван Грен», противолодочный «Североморск» и дизель-электрическая подлодка «Уфа».

    «Фонтанка» будет следить за городскими гуляниями в течение дня. Нас также можно читать в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online». Парад на Неве виден на супервидовых веб-камерах нашего проекта «ОтЛичный Петербург».

    © Фонтанка.Ру

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