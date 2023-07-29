«Пятерочка» возобновила продажу алкоголя после приостановки лицензии

Сеть «Пятерочка» в Петербурге снова начала продавать алкоголь. Об этом «Фонтанке» сообщили в компании 29 июля. «Лицензия на его продажу восстановлена», — отметили в пресс-службе.

В реестре Росалкогольрегулирования статус лицензии по-прежнему указан как «приостановлен». «Фонтанка» обратилась с запросом к ведомству.

Продажи спиртного во всем магазинах «Пятерочки» в Петербурге были прекращены 27 июля из-за приостановки действия лицензии на продажу алкоголя. Такое решение принял комитет по промышленной политике Петербурга после получения решения суда по нарушению трехлетней давности. Тогда в одном из магазинов продали несовершеннолетнему алкоголь.