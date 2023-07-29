Подросток-иностранец впал в кому после встречной аварии в Пушкине

В Пушкине Hyundai Accent выехал на «встречку» и столкнулся с Volkswagen Touareg. Подросток и взрослый попали в больницу со множеством травм.



Авария произошла накануне около двух часов дня в 300 метрах от Парковой улицы в сторону Павловска, стало известно «Фонтанке» 29 июля. За рулем Hyundai был 21-летний иностранец, который получил перелом костей черепа, травмы головы, живота и груди и был госпитализирован в среднетяжелом состоянии. Его 17-летний пассажир-земляк впал в кому и попал в больницу в тяжелом состоянии.



Volkswagen управлял 71-летний житель Пушкина. Ни один из водителей в нарушении ПДД в этом году замечен не был.

