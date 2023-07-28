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    Путин объяснил, почему Запад начал печатать деньги

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    Серия «фундаментальных ошибок» западных стран, начавшаяся в период пандемии, привела к тому, что США и странам Европы пришлось проводить эмиссию. Это, в свою очередь, разогнало цены на продовольственных рынках. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка.

    «Сложности на продовольственном и энергорынке возникли не вчера и не из-за Украины, а в пандемию, когда Запад поддерживал свое население при помощи эмиссии», — отметил Владимир Путин.

    Необходимость в эмиссии появилась в тот момент, когда в период пандемии страны Запада начали закрывать предприятия одно за другим, отметил глава государства. Он добавил, что печатали деньги в большей степени США, «в Европе — в меньшей степени».

    Напомним, что второй саммит Россия — Африка проходит в Петербурге 27–28 июля.

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