Теперь и Африка. Путин заявил, что миссия посредника перестала быть монополией стран с развитой демократией

Посреднические миссии перестали быть монополией стран с развитой демократией. Об этом на пленарном заседании саммита Россия — Африка 28 июля заявил президент РФ Владимир Путин. Так глава государства прокомментировал инициативу ряда африканских стран по решению украинского кризиса.



«Раньше любые посреднические миссии были монополизированы исключительно странами с так называемой развитой демократией. Теперь нет», — сказал президент. Владимир Путин отметил, что в современном мире в решении проблем готовность помогать выражает и Африка. Причем делает это даже в тех ситуациях, когда, на первый взгляд, нет ее интересов.