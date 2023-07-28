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    Теперь и Африка. Путин заявил, что миссия посредника перестала быть монополией стран с развитой демократией

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    Посреднические миссии перестали быть монополией стран с развитой демократией. Об этом на пленарном заседании саммита Россия — Африка 28 июля заявил президент РФ Владимир Путин. Так глава государства прокомментировал инициативу ряда африканских стран по решению украинского кризиса.

    «Раньше любые посреднические миссии были монополизированы исключительно странами с так называемой развитой демократией. Теперь нет», — сказал президент. Владимир Путин отметил, что в современном мире в решении проблем готовность помогать выражает и Африка. Причем делает это даже в тех ситуациях, когда, на первый взгляд, нет ее интересов.

    Глава государства подчеркнул, что Россия с уважением относится к инициативам стран Африки и внимательно их рассматривает.

    Саммит Россия — Африка проходит в Петербурге 27–28 июля.

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