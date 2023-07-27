Автомобиль вспыхнул после ДТП на Пулковском шоссе

Дорожная авария в Московском районе Петербурга утром 27 июля переросла в автомобильный пожар. Машину успели потушить.



Информация о происшествии поступила в экстренные службы в 11:29. Возле дома 42, корпус 6 по Пулковскому шоссе столкнулись два легковых автомобиля, и один из них от удара загорелся, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. На место были направлены две пожарные машины и 10 человек личного состава.

Пожар ликвидировали до прибытия сотрудников МЧС. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.