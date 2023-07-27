    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, зап

    753мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.05eur99.72

    Автобусы на юге Петербурга задерживаются на 40 минут в связи с перекрытиями

    1354
    4 комментария

    Перекрытие движения на ряде магистралей на юге Петербурга задерживает порядка 30 автобусных маршрутов. Пассажиров просят брать это в расчет.

    В связи с перекрытием Волхонского шоссе 27 июля задерживаются автобусы маршрутов № 129, 461 и 462, сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок». Перекрытие Дачного проспекта задерживает автобусы № 52, 68, 68А, 81, 88, 89, 130, 145, 145Б, 145Э, 162, 203, 241, 242, 246, 265, 284, 297, 329, 343Э и 345. Из-за перекрытия Санкт-Петербургского шоссе задерживаются автобусы № 103, 162, 163, 200, 201, 210, 329 и 359.

    Задержки в движении составляют от 40 минут. Время в пути автобусов увеличено. Пассажиров просят планировать свои маршруты заранее.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургАвтобусы
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close