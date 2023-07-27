Автобусы на юге Петербурга задерживаются на 40 минут в связи с перекрытиями

Перекрытие движения на ряде магистралей на юге Петербурга задерживает порядка 30 автобусных маршрутов. Пассажиров просят брать это в расчет.
В связи с перекрытием Волхонского шоссе 27 июля задерживаются автобусы маршрутов № 129, 461 и 462, сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок». Перекрытие Дачного проспекта задерживает автобусы № 52, 68, 68А, 81, 88, 89, 130, 145, 145Б, 145Э, 162, 203, 241, 242, 246, 265, 284, 297, 329, 343Э и 345. Из-за перекрытия Санкт-Петербургского шоссе задерживаются автобусы № 103, 162, 163, 200, 201, 210, 329 и 359.