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    Солнце покинуло Санкт-Петербург

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    Петербург провел без солнца всю среду, 26 июля. В течение всего дня в центре города отсутствовало солнечное сияние. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

    Вчера над Петербургом в течение всего дня «провисел» атмосферный фронт, добавил он.

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    «Основное внимание этого дня притягивает солнечное сияние, точнее, отсутствие солнца в центре города в течение всего дня. Санкт-Петербург большой, может, где-то по краям оно и показывалось, но в историю пойдут данные по нашей центральной метеостанции», — говорится в посте.

    В прошлый раз солнечное сияние пропадало в городе 3 апреля. «Получается, что солнце в городе хотя бы на 1 час, но показывалось в течение 113 дней подряд», — поделился Колесов.

    Фото: Александр Колесов. О погоде в Петербурге.

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