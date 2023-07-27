Солнце покинуло Санкт-Петербург

Петербург провел без солнца всю среду, 26 июля. В течение всего дня в центре города отсутствовало солнечное сияние. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.
Вчера над Петербургом в течение всего дня «провисел» атмосферный фронт, добавил он.
«Основное внимание этого дня притягивает солнечное сияние, точнее, отсутствие солнца в центре города в течение всего дня. Санкт-Петербург большой, может, где-то по краям оно и показывалось, но в историю пойдут данные по нашей центральной метеостанции», — говорится в посте.
В прошлый раз солнечное сияние пропадало в городе 3 апреля. «Получается, что солнце в городе хотя бы на 1 час, но показывалось в течение 113 дней подряд», — поделился Колесов.