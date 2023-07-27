Солнце покинуло Санкт-Петербург

Петербург провел без солнца всю среду, 26 июля. В течение всего дня в центре города отсутствовало солнечное сияние. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Вчера над Петербургом в течение всего дня «провисел» атмосферный фронт, добавил он.