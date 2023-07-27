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    Судью МУС Томоко Аканэ, выдавшую ордер на арест Владимира Путина, объявили в розыск

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    27 комментариев

    Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ объявлена в розыск по уголовной статье. Об этом стало известно в четверг, 27 июля, из базы розыска МВД России.

    «Томоко Аканэ. Японка. Разыскивается по статье УК РФ», — говорится в карточке. По какой именно статье ее разыскивают, не уточняется.

    Ранее Томоко Аканэ выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой

    Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта. Суд считает, что на них лежит ответственность за «незаконное перемещение детей с Украины в Россию».

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    Комментарии 27

    Гость27 Июл 2023 в 07:57
    Немного облучилась.
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