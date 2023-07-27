Судью МУС Томоко Аканэ, выдавшую ордер на арест Владимира Путина, объявили в розыск

Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ объявлена в розыск по уголовной статье. Об этом стало известно в четверг, 27 июля, из базы розыска МВД России.



«Томоко Аканэ. Японка. Разыскивается по статье УК РФ», — говорится в карточке. По какой именно статье ее разыскивают, не уточняется.

Ранее Томоко Аканэ выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта. Суд считает, что на них лежит ответственность за «незаконное перемещение детей с Украины в Россию».