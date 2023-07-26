В конце июля добавят пробок в районе проспекта Луначарского — пару соседних улиц перекроют работы

Ремонт дорог и работы на сетях в последние дни июля изменят схему движения транспорта в центре города, а также в Выборгском и Калининском районах Петербурга. Об этом 26 июля предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.



С 29 по 30 июля для подготовки к очередному этапу реконструкции теплосети перекроют движение по улице Есенина на участке от Поэтического бульвара до проспекта Луначарского. Объехать участок можно будет по проспекту Луначарского, проспекту Художников и Поэтическому бульвару.