В конце июля добавят пробок в районе проспекта Луначарского — пару соседних улиц перекроют работы

Ремонт дорог и работы на сетях в последние дни июля изменят схему движения транспорта в центре города, а также в Выборгском и Калининском районах Петербурга. Об этом 26 июля предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.
С 29 по 30 июля для подготовки к очередному этапу реконструкции теплосети перекроют движение по улице Есенина на участке от Поэтического бульвара до проспекта Луначарского. Объехать участок можно будет по проспекту Луначарского, проспекту Художников и Поэтическому бульвару.
В то же время с 28 по 30 июля ограничат проезд по проспекту Луначарского от Гражданского проспекта до улицы Ушинского и перекроют — по улице Ушинского в направлении от дома 1 по Ушинского к проспекту Луначарского. Там проведут подготовительные работы к новому этапу прокладки кабельной линии. Перекрытый участок можно будет объехать по улице Ушинского, проспекту Просвещения, Гражданскому проспекту, Учительской улице и Светлановскому проспекту.
В центре же ограничений добавил очередной этап ремонта дорожного покрытия на Кленовой улице. С 29 по 30 июля закроют движение по Кленовой улице в направлении от Манежной площади к Замковой улице. Объезд предусмотрен по Садовой, Караванной и Итальянской улицам, набережной Фонтанки и Инженерной улице.