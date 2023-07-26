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    В конце июля добавят пробок в районе проспекта Луначарского — пару соседних улиц перекроют работы

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    Ремонт дорог и работы на сетях в последние дни июля изменят схему движения транспорта в центре города, а также в Выборгском и Калининском районах Петербурга. Об этом 26 июля предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.

    С 29 по 30 июля для подготовки к очередному этапу реконструкции теплосети перекроют движение по улице Есенина на участке от Поэтического бульвара до проспекта Луначарского. Объехать участок можно будет по проспекту Луначарского, проспекту Художников и Поэтическому бульвару.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В то же время с 28 по 30 июля ограничат проезд по проспекту Луначарского от Гражданского проспекта до улицы Ушинского и перекроют — по улице Ушинского в направлении от дома 1 по Ушинского к проспекту Луначарского. Там проведут подготовительные работы к новому этапу прокладки кабельной линии. Перекрытый участок можно будет объехать по улице Ушинского, проспекту Просвещения, Гражданскому проспекту, Учительской улице и Светлановскому проспекту.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В центре же ограничений добавил очередной этап ремонта дорожного покрытия на Кленовой улице. С 29 по 30 июля закроют движение по Кленовой улице в направлении от Манежной площади к Замковой улице. Объезд предусмотрен по Садовой, Караванной и Итальянской улицам, набережной Фонтанки и Инженерной улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    Комментарии 1

    Гость26 Июл 2023 в 20:56
    Дело нужное
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