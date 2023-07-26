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    На развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны будут перекрывать два съезда

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожные работы в первые дни августа перекроют два съезда на развязке кольцевой автодороги Петербурга с проспектом Обуховской Обороны. Там уберут колею.

    С 1 по 4 августа на 57-м километре кольцевой по очереди будут полностью закрывать движение на съездах с внешнего кольца КАД на Рабфаковскую улицу в направлении метро «Рыбацкое» и на Проспект Обуховской Обороны в сторону метро «Пролетарская», сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В зависимости от погоды продолжительность перекрытия каждого съезда по отдельности составит ориентировочно одни сутки.

    Объехать перекрытие можно будет по оставшимся свободными съездам или по улично-дорожной сети Петербурга.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    ПетербургКАДПерекрытия движения
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