На развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны будут перекрывать два съезда

Дорожные работы в первые дни августа перекроют два съезда на развязке кольцевой автодороги Петербурга с проспектом Обуховской Обороны. Там уберут колею.
С 1 по 4 августа на 57-м километре кольцевой по очереди будут полностью закрывать движение на съездах с внешнего кольца КАД на Рабфаковскую улицу в направлении метро «Рыбацкое» и на Проспект Обуховской Обороны в сторону метро «Пролетарская», сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В зависимости от погоды продолжительность перекрытия каждого съезда по отдельности составит ориентировочно одни сутки.
Объехать перекрытие можно будет по оставшимся свободными съездам или по улично-дорожной сети Петербурга.